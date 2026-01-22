Ключевые моменты:

Мошенники незаконно завладели квартирой умершей одесситки в центре города.

Наследнице причинен ущерб более чем на 1,1 млн гривен.

Подозреваемому грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как сообщили в областном управлении полиции, история началась еще в 2020 году после смерти владелицы квартиры в переулке Пироговском. 56-летний житель Черноморска вместе с сообщниками решил присвоить пустующее жилье. Для этого дельцы изготовили фальшивый договор дарения, датированный 2012 годом. Согласно «документу», покойная хозяйка якобы подарила квартиру вымышленному человеку.

Используя паспорт и налоговый код на имя этой «несуществующей личности», подозреваемый официально оформил право собственности на себя и уже через несколько дней перепродал квартиру.

Афера вскрылась, когда реальная наследница обратилась к нотариусу для оформления прав на имущество и обнаружила, что квартира ей больше не принадлежит. Сумма нанесенного ущерба превысила 1,1 миллиона гривен.

Следователи официально сообщили фигуранту о подозрении по нескольким статьям УК Украины, включая мошенничество в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190) и подделку документов.

Подозреваемый отправлен в СИЗО, однако суд оставил ему возможность выйти под залог в размере 266 240 гривен. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время полиция разыскивает соучастников преступления, а на саму квартиру планируют наложить арест, чтобы вернуть ее законной владелице.

Вы также можете узнать: Регистрация квартирантов и жилье: может ли собственник потерять квартиру.