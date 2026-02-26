Ключевые моменты:

Сегодня, 26 февраля, в Одессе и ряде районов области введены экстренные отключения света вне графиков.

На остальной территории региона действуют плановые стабилизационные отключения.

В Белгород-Днестровском районе произошла локальная авария, часть абонентов без электроснабжения.

Энергетики ДТЭК работают над устранением повреждений, сроки восстановления пока неизвестны.

Где нет света в Одессе?

По распоряжению «Укрэнерго», в самой Одессе и некоторых районных центрах области сегодня введены экстренные отключения. Это означает, что ранее опубликованные графики временно не действуют. Энергетики прибегли к таким мерам, чтобы сбалансировать энергосистему после ночных атак и повышенной нагрузки.

Авария в Белгород-Днестровском районе

Жители части Белгород-Днестровского района столкнулись с отсутствием электричества не по графику, а из-за локальной аварии на распределительных сетях. В ДТЭК «Одесские электросети» подтвердили, что специалисты уже приступили к ремонту. Сроки возобновления подачи света будут зависеть от сложности повреждений.

Ситуация в области

На тех территориях региона, где не введены экстренные ограничения, продолжают действовать стабилизационные графики. Жителей просят экономно потреблять электроэнергию в периоды, когда свет возвращается в дома, чтобы избежать новых аварий на линии.

Следить за актуальным статусом отключений по вашему адресу можно на официальном сайте или в чат-ботах ДТЭК.

Как сообщалось ранее, ранним утром 26 февраля враг атаковал ударными дронами юг Одесской области. В результате атаки поврежден объект энергетики на юге региона. Также сообщалось о «прилете» в Белгороде-Днестровском, после которого в домах местных жителей пропал свет.