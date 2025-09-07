Ключевые моменты:

Одесские депутаты установили: МАФ Piano&coffee на Ланжероне принадлежал ФЛП Гавриленко из Херсонской области;

После того как история с МАФом получила общественный резонанс, предприниматель сам подал заявление о расторжении договора;

Депутат Петр Обухов связывает Гавриленко с советником мэра Труханова Алексеем Морозовым;

После демонтажа МАФа на Ланжероне снова состоялся рассветный концерт.

Об этом сообщил депутат Одесского городского совета Петр Обухов.

«Многие спрашивали меня, как так, что тот МАФ на Ланжероне позволили установить, кто владелец и т.д. Ответы на эти вопросы получила наша депутат Анастасия Большедворова. Как следует из ответа начальника Управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей, этот МАФ установил ФЛП Гавриленко из Херсонской области», – написал он на своей странице в Facebook.

По словам депутата, предприниматель Гавриленко подал заявку на установку МАФа еще в мае, а договор Управления по этому ФЛП был подписан 11 июня на 5 лет. Месячная плата за аренду – всего 2592 грн.

«То есть, этот МАФ был полностью согласован с подчиненными Труханова и получил все официальные разрешения. Почему-то он ждал почти до конца августа, чтобы установить его. А вот 2 сентября после огромной огласки, возмущения одесситов, визитов депутатов, главы ОГА, журналистов, этот ФЛП подал заявление на досрочное расторжение договора.

Может ли любой человек обратиться в мэрию и получить право установить МАФ почти прямо на воде за 2600 грн? Ответ очевиден», – констатирует Петр Обухов.

А отвечая на вопрос, кто же такой этот ФЛП Гавриленко, он отмечает, что изучение с помощью сервиса YouControl показывает возможную его связь с советником Труханова Алексеем Морозовым. Ранее они были соединены в двух фирмах.

«К сожалению для команды Труханова наша власть – лишь способ заработка. И только огромная огласка помогла остановить именно эту историю с МАФом», – добавил одесский депутат.

Как сообщала «Одесская жизнь», вечером 1 сентября ранее с одесского пляжа Ланжерон под музыкальное сопровождение и одобрение горожан убрали МАФ Piano&coffee.

Ранее этот МАФ площадью более 30 квадратных метров и весьма «говорящим» названием перекрыл место проведения «Пианосвітанков», заняв пространство, которое собственными силами обустроил одесский пианист Игорь Янчук. Концерты «Пиано-утро» почти ежедневно собирали на плитах Ланжерона сотни горожан.

И сегодня Петр Обухов поделился приятной новостью: несмотря на ночные обстрелы, сегодня, 7 сентября, Игорь Янчук снова сыграл свой концерт у моря на рассвете.

Фото и документы – с Facebook-страницы Петра Обухова