Ключевые моменты:

Активисты считают, что строительство отеля ведется с нарушениями — вместо реконструкции старого здания возвели новый 12-этажный отель.

Высотка перекрывает обзор с Мемориала Неизвестному матросу, что нарушает нормы охраны культурного наследия.

Петиция требует снести незаконные этажи и провести экспертизу разрешения на строительство.

Одесситы требуют снести лишние этажи отеля на Ланжероне

В Одессе на муниципальной платформе «Соціально активний громадянин» появилась петиция с требованием частично снести отель «M1 Club Apartments» на пляже Ланжерон. Ее подала общественная организация «Спільна мета», которая утверждает, что здание построено с грубыми нарушениями.

По официальному разрешению от 2018 года, на этом месте планировалась реконструкция нежилого здания под спортивный центр для водных видов спорта. Однако застройщик — компания «СПС-РИЭЛТ» — полностью снес старое строение и начал строительство нового 12-этажного отеля. При этом разрешено было возводить максимум 8 этажей.

В результате постройка перекрыла историческую панораму моря, которую раньше можно было видеть с Мемориала Неизвестному матросу. Этот мемориал является частью важного архитектурного ансамбля Одессы, созданного ещё в 1960 году.

Активисты отмечают, что подобное строительство нарушает сразу несколько законов и международных соглашений: украинский закон «Об охране культурного наследия», Гаагскую конвенцию 1954 года, Конвенцию ЮНЕСКО 1972 года, а также строительные нормы по сохранению визуальных панорам.

В своей петиции общественники требуют:

Демонтировать три верхних этажа отеля;

Провести независимую экспертизу законности разрешения на строительство;

Восстановить прежнюю панораму с Мемориала и не допустить дальнейших нарушений.

