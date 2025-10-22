Ключевые моменты:
- Активисты считают, что строительство отеля ведется с нарушениями — вместо реконструкции старого здания возвели новый 12-этажный отель.
- Высотка перекрывает обзор с Мемориала Неизвестному матросу, что нарушает нормы охраны культурного наследия.
- Петиция требует снести незаконные этажи и провести экспертизу разрешения на строительство.
Одесситы требуют снести лишние этажи отеля на Ланжероне
В Одессе на муниципальной платформе «Соціально активний громадянин» появилась петиция с требованием частично снести отель «M1 Club Apartments» на пляже Ланжерон. Ее подала общественная организация «Спільна мета», которая утверждает, что здание построено с грубыми нарушениями.
По официальному разрешению от 2018 года, на этом месте планировалась реконструкция нежилого здания под спортивный центр для водных видов спорта. Однако застройщик — компания «СПС-РИЭЛТ» — полностью снес старое строение и начал строительство нового 12-этажного отеля. При этом разрешено было возводить максимум 8 этажей.
По теме: У одесситов украли вид на море: скандал вокруг строительства на Ланжероне
В результате постройка перекрыла историческую панораму моря, которую раньше можно было видеть с Мемориала Неизвестному матросу. Этот мемориал является частью важного архитектурного ансамбля Одессы, созданного ещё в 1960 году.
Активисты отмечают, что подобное строительство нарушает сразу несколько законов и международных соглашений: украинский закон «Об охране культурного наследия», Гаагскую конвенцию 1954 года, Конвенцию ЮНЕСКО 1972 года, а также строительные нормы по сохранению визуальных панорам.
В своей петиции общественники требуют:
- Демонтировать три верхних этажа отеля;
- Провести независимую экспертизу законности разрешения на строительство;
- Восстановить прежнюю панораму с Мемориала и не допустить дальнейших нарушений.
Напомним, петиция о присвоении звания Героя Украины полковнику Константину Оборину собрала необходимые 25 тысяч подписей. Теперь президент Владимир Зеленский обязан рассмотреть её и дать официальный ответ.