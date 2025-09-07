Ключевые моменты:
- В Одессе 8 сентября сохранится теплая погода без осадков. Днем температура составит +25+27°С, ночью +16+18°С;
- В Одесской области воздух прогреется до +25+30°С, ночью +13+18°С;
- Ветер северо-восточный, 7-12 м/с;
- Температура морской воды 21-22°С.
Прогноз погоды в Одессе на 8 сентября
В Одессе в понедельник ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 16-18°С, днем 25-27°С.
Температура морской воды 21-22°С.
Напоминаем: прямо в эти минуты в Одессе можно наблюдать уникальное астрономическое явление – полное лунное затмение под названием «Кровавая луна»
Прогноз погоды в Одесской области на 8 сентября
По Одесской области завтра переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 13-18°С, днем 25-30°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
