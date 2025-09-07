Одесские клумбы в сентябре, авто

Ключевые моменты:

  • В Одессе 8 сентября сохранится теплая погода без осадков. Днем температура составит +25+27°С, ночью +16+18°С;
  • В Одесской области воздух прогреется до +25+30°С, ночью +13+18°С;
  • Ветер северо-восточный, 7-12 м/с;
  • Температура морской воды 21-22°С.

Прогноз погоды в Одессе на 8 сентября

В Одессе в понедельник ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 16-18°С, днем 25-27°С.

Температура морской воды 21-22°С.

Напоминаем: прямо в эти минуты в Одессе можно наблюдать уникальное астрономическое явление – полное лунное затмение под названием «Кровавая луна»

Прогноз погоды в Одесской области на 8 сентября

По Одесской области завтра переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 13-18°С, днем 25-30°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Читайте также: В правительстве собираются изменить границы города Подольск в Одесской области: зачем это нужно.

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме