Ключевые моменты:

На Ланжероне установили огромный МАФ с надписью ianocoffee, перекрыв вид на рассветные концерты;

Депутат Одесского горсовета пообещал разобраться в ситуации, мэрия пока не комментирует;

Источники предупреждают, что подобных МАФов в городе станет больше.

Объект, название которого недвусмысленно отсылает к «Пианосвітанкам», появился на плитах Ланжерона 29 августа.

Этот участок давно стал местом притяжения благодаря тому, что несколько раз в неделю на рассвете здесь исполняет композиции на пианино одессит Игорь Янчук.

Напомним годом ранее Одесский пляж Ланжерон назвали одним из лучших на планете

По словам Игоря, хозяева МАФа хитро используют название для прикрытия и уменьшения народного гнева.

«Все люди говорят, что это плевок в души одесситов», – сказал он.

Музыкант также высказал опасение, что сегодняшний «Піаносвітанок» может стать последним именно из-за соседства с торговой точкой.

Депутат Одесского горсовета Олег Звягин обещал выяснить обстоятельства появления этой будки.

«На днях установили МАФ более 30 квадратных метров прямо на плитах пляжа Ланжерон, теперь восход солнца закрыт, а в будущем будет только очередь из желающих выпить кофе… Как по мне, это все равно, что поставить МАФ на Театральной площади и закрыть вид на Оперный театр… Пишу обращение Александру Филатову (первому вице-мэру Одессы – ред.), надеюсь, что эту конструкцию как можно скорее уберут и снова одесситы смогут насладиться рассветом под пианино», – сказал Звягин.

При этом источники в горсовете сообщили, что таких МАФов по городу будет много.

«За этим МАФом стоит сотрудник мэрии. Он уже оформил документы на огромное количество торговых точек, вскоре они, как грибы, появятся на улицах», – заявил источник «Думской».

Журналисты обратились в мэрию за официальным комментарием, но ответа пока не последовало.

