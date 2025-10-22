Ключевые моменты:

Осенние каникулы в школах Одессы и области все же будут.

Решение принято по распоряжению главы ОВА Олега Кипера.

Поводом стала негативная реакция родителей на отмену отдыха.

Каникулы вернули почти все школы Одессы, кроме одной.

Об этом сообщила сегодня, 22 октября, руководитель департамента образования Одесской ГВА Елена Буйневич.

«Мы получили письмо ООВА с рекомендацией вернуть осенние каникулы, учитывая негативную реакцию на отмену отдыха большинства, перед этим тщательно изучили отзывы родителей и предложения учителей», – написала чиновница у себя в «Фейсбуке».

По ее словам, каникулы вернули все одесские школы, кроме одной, «и это исключительное право учебного заведения».

«Спасибо тем, кто давал конструктивные замечания, уважаем мнение большинства, однако естественным светом и теплом воспользуемся в формате внеклассных мероприятий», – добавила Буйневич.

Как сообщалось ранее, в этом году в одесских школах в этом году решили отменить осенние каникулы. Такое решение власти объяснили нестабильной ситуацией с отоплением и электричеством, что может значительно ухудшить условия для учебы зимой.

Фото с сайта РБК-Украина