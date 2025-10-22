Ключевые моменты:
- Осенние каникулы в школах Одессы и области все же будут.
- Решение принято по распоряжению главы ОВА Олега Кипера.
- Поводом стала негативная реакция родителей на отмену отдыха.
- Каникулы вернули почти все школы Одессы, кроме одной.
Об этом сообщила сегодня, 22 октября, руководитель департамента образования Одесской ГВА Елена Буйневич.
«Мы получили письмо ООВА с рекомендацией вернуть осенние каникулы, учитывая негативную реакцию на отмену отдыха большинства, перед этим тщательно изучили отзывы родителей и предложения учителей», – написала чиновница у себя в «Фейсбуке».
По ее словам, каникулы вернули все одесские школы, кроме одной, «и это исключительное право учебного заведения».
«Спасибо тем, кто давал конструктивные замечания, уважаем мнение большинства, однако естественным светом и теплом воспользуемся в формате внеклассных мероприятий», – добавила Буйневич.
Как сообщалось ранее, в этом году в одесских школах в этом году решили отменить осенние каникулы. Такое решение власти объяснили нестабильной ситуацией с отоплением и электричеством, что может значительно ухудшить условия для учебы зимой.
Фото с сайта РБК-Украина