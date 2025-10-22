Ключевые моменты:

Провал на дороге возник 30 сентября после сильного дождя. В яму тогда попали маршрутка и легковушка.

Из-за аварии участок был частично перекрыт, движение шло только в одну сторону.

Сейчас все восстановительные работы завершены, дорога полностью открыта для транспорта.

Восстановление дороги на Люстдорфской: движение возобновлено

На перекрёстке улиц Левитана и Люстдорфской дороги завершены работы по устранению провала, который образовался во время ливня 30 сентября. Тогда из-за просадки асфальта в яму попали маршрутка и легковой автомобиль. Пострадавших не было, но участок пришлось срочно перекрыть.

В течение нескольких недель велись восстановительные работы. До их завершения на этом отрезке дороги действовало временное одностороннее движение.

Теперь проезд полностью открыт, и автомобили могут свободно двигаться в обе стороны.

Напомним, в этом же месте похожий провал уже происходил в марте 2013 года. Тогда причиной стало разрушение бетонного коллектора, из-за чего образовалась яма глубиной около 6 метров.

Сейчас ведутся работы над устранением огромного провала на улице Дидрихсона, который образовался посреди проезжей части.

