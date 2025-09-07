Атака «шахедами» началась уже под утро и продолжалась почти два часа. В городе прозвучала серия мощных взрывов. Тогда же стали поступать сообщения о «прилете» в жилой высотный дом.

А уже ранним утром, после небольшой паузы, одесситы содрогнулись от очередного взрыва – это был уже ракетный удар.

По информации Одесской ОВА, несмотря на активную работу наших сил противовоздушной обороны, в результате ночной атаки повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилая застройка. В городе возникло несколько пожаров, в том числе в многоэтажках.

«Информация о пострадавших уточняется. Все службы работают над ликвидацией последствий российской атаки», – сообщил глава ОВА Олег Кипер.

А в областном управлении ГСЧС сообщают о трех пострадавших.

«В результате попадания повреждения получил многоэтажный жилой дом – пожарные ликвидировали возгорание на верхнем этаже, на месте работали психологи ГСЧС, оказывавшие помощь эвакуированным жителям… Психологи ГСЧС оказали помощь 22 лицам. Работу усложняли повторные сигналы воздушной тревоги. От ГСЧС привлекалось 17 единиц техники и 92 пожарных», – сказано в сообщении.

Помимо этого, пострадал 9-этажный жилой дом, где спасатели ликвидировали возгорание на четвертом этаже.

На месте одного из «прилетов» побывал корреспондент «Одесской жизни»:

Также горело складское здание и автомобили. Серьезно поврежден Дворец спорта.

Информация обновляется…