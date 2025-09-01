Ключевые моменты:

Глава ОВА лично проверяет законность установки кофейного киоска возле плит Ланжерона

После появления киоска пианист Игорь Янчук объявил о прекращении своих рассветных концертов, возмутившись использованием слова «piano» в названии будки и близким соседством с пианино.

Напомним, на одесском пляже Ланжерон перекрыли культовое место встреч рассветов, где ежедневно собирались сотни горожан. Здесь установили МАФ площадью более 30 м², который закрыл вид на море. Одесситы намерены добиться его демонтажа.

Ситуация вокруг МАФа и дальнейшие действия

Пока неизвестно, какие именно решения в отношении МАФа может принять военная администрация. На данный момент другие источники и власти продолжают мониторить ситуацию — общественное обсуждение продолжается.

Горожане и сторонники импровизированных концертов следят за действиями властей, ожидая объяснений относительно законности монтажа и возможного демонтажа киоска, а также дальнейшей судьбы музыкальных событий на Ланжероне.

