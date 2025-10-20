Ключевые моменты:
- Установка мощностью 29,7 МВт готова к производству электроэнергии и тепла
- Проект реализован совместно с UNDP при финансовой поддержке Японии, Швеции и Норвегии.
- Тепло и электричество будут обеспечивать жилые дома, больницы и школы
Что это за установка
Сегодня в Одессе на объекте критической инфраструктуры официально запустили первую когенерационную установку. Об этом сообщил глава Одесской ОГА Сергей Лысак в своем Telegram-канале. Во время рабочего визита представители Королевства Швеции во главе с гендиректором SIDA Якобом Гранитом вместе с главой ОГА осмотрели объект и убедились в готовности системы.
Когенерационная установка будет одновременно производить электроэнергию и тепло, что повысит эффективность использования топлива и уменьшит энергозависимость города. Мощность первой очереди составляет 29,7 МВт, она обслуживает 150 000 одесситов и обеспечивает работу медучреждений и образовательных учреждений.
Это только начало масштабного проекта: согласно Меморандуму между Одесским городским советом и ПРООН в городе должны установить девять когенерационных установок. Следующие очереди планируют ввести в эксплуатацию до конца 2026 года.
