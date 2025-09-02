Ключевые моменты:

Будку Pianocoffee, перекрывшую культовое место встреч рассветов на Ланжероне, демонтировали вечером 1 сентября.

Кран вывез киоск под музыкальное сопровождение, вызвав одобрение горожан.

Ранее мэр Геннадий Труханов заявил, что незаконный МАФ не останется на пляже.

Вечером 1 сентября на место приехал кран, который демонтировал МАФ, вызвавший волну негодования в городе. Происходило это все с музыкальным сопровождением.

Напомним, на одесском пляже Ланжерон перекрыли культовое место встреч рассветов, где ежедневно собирались сотни горожан. Здесь установили МАФ площадью более 30 м². Киоск занял пространство, которое ранее благоустроил пианист Игорь, проводивший здесь концерты на рассвете и закрыл вид на море.

Вчера, 1 сентября, на пляж Ланжерон прибыл глава Одесской ОВА Олег Кипер, чтобы на месте выяснить детали появления кофейного киоска возле плит и пианино.

Также на месте побывал мэр Одессы Геннадий Труханов и пообещал, что до “ночи этого МАФа уже не будет”.

