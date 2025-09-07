Район возник в 30-е годы XIX века на месте живописных хуторов, где жили молдаване, украинцы, поляки и арнауты. Сюда переселялись бедные еврейские семьи из Молдовы и Западной Украины, ведь жилье здесь стоило недорого. Планировка кварталов Молдаванки была приспособлена под нужды биндюжников — возчиков, которые доставляли товары в порт на больших двухосных телегах-биндюгах.

Для биндюжников строились длинные узкие дворы длиной до 150 метров: с одной стороны — жилые дома, с другой — сараи для лошадей, повозок и кормов. В каждом дворе жили несколько семей биндюжников, которые часто объединялись по национальности для работы, но в быту мирно сосуществовали.

Район славился своими традициями. Ежегодно возле Хрустальной синагоги проходили кулачные бои между биндюжниками-евреями и неевреями — без правил, до первой крови, а после этого соперники вместе праздновали в местных кабаках. Именно после одного из таких побоищ Еврейская больница на Мясоедовской начала принимать пациентов всех национальностей.

Испытания XX века

До Другої світової війни євреї становили більшість населення Молдаванки. Після визволення Одеси 10 квітня 1944 року в районі жили 245 тисяч осіб, але вже на початку наступного року залишилося лише 95 тисяч — решта загинула під час Холокосту або опинилася на фронті. За 30 років Одеса виросла до мільйона мешканців завдяки масовому переселенню.

Після війни Молдаванку заселили робітники фабрик та заводів. 18 грудня 1960 року тут стався справжній бунт. Все почалося з конфлікту п’яного солдата з продавцем на прізвисько Юрко-рибак. Коли міліція почала затримувати військових, натовп їх визволив, побив міліціонерів і перекинув службову вантажівку.

Бунт швидко розростався: громили магазини, перукарні, бібліотеку, спалили пожежні машини. Ніч з 18 на 19 грудня була за бунтівниками. Зранку влада оточила район військами. Маршал Бабаджанян погодився відправити солдатів на придушення заворушень, але дав суворий наказ — не брати жодного патрона. Завдяки цьому вдалося обійтися без жертв, за що місцеві завжди були йому вдячні.

Життя та характер району