Ключевые моменты:

Больницу в Балте модернизируют по государственной программе с международным финансированием

Средства являются целевыми и не могут быть направлены на нужды ВСУ

Обновление повышает энергонезависимость и снижает расходы бюджета громады

Больница расширяет доступ к современной медицинской помощи для жителей севера Одесской области

Модернизация Балтской многопрофильной больницы вызвала дискуссии в громаде. Часть людей поддерживает обновление медучреждения, другие критикуют — считают, что неуместно вкладывать значительные средства в инфраструктуру, когда страна воюет.

В этом материале «Одесская жизнь» выяснила, откуда поступает финансирование, почему эти средства нельзя использовать на другие нужды и какие конкретные изменения уже произошли в больнице. Комментарии руководства учреждения, местной власти и опыт пациентов помогают оценить, как модернизация влияет на качество медицинской помощи здесь и сейчас.

Материал основан на официальных данных программы «Восстановление Украины», разъяснениях профильных специалистов и реальном опыте людей, проходивших лечение в обновленных отделениях больницы. Это позволяет не только описать изменения, но и понять их практическую ценность для громады.

Справка «ОЖ»

Модернизация Балтской многопрофильной больницы началась в 2024 году в рамках финансового соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком, подписанного 9 декабря 2020 года. Соглашение называется «Программа восстановления Украины». Источниками финансирования являются государственный бюджет Украины и Европейский инвестиционный банк. На модернизацию больницы выделено 114,45 миллиона гривен. Всего в Одесской области действуют четыре отобранных проекта. Проект предусматривает полное обновление всего медицинского комплекса.

Изменения, произошедшие в больнице

Учреждение обеспечено автономной газовой котельной, артезианской скважиной и дизель-генератором.

На крышах корпусов установлены солнечные панели общей площадью более 2000 квадратных метров.

Завершается утепление фасадов современными вентилируемыми панелями.

Продолжается замена окон.

Актуален ремонт порталов и крылец с высокой пропускной способностью и удобных для всех, в том числе для людей на инвалидных колясках.

В планах — прокладка новых дорожек.

Изменения ландшафтной среды — высадка деревьев и кустарников.

Продолжается обновление подъездов.

О Балтской больнице

В 2024 году больница получила статус кластерной.

Открыт реабилитационный центр, где проходят реабилитацию как военные, так и гражданские.

Открыт первый в Украине современный реперфузионный центр для оказания неотложной помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Открыто отделение кардиологии и сосудистой патологии с рентген-операционным блоком.

Установлен современный ангиограф Artis one — аппарат для диагностики сосудистых заболеваний.

Отделение экстренной медицинской помощи капитально отремонтировано и оснащено в соответствии с требованиями НСЗУ.

Получено новое медицинское оборудование, многофункциональные кровати, каталки, медикаменты и расходные материалы для проведения медицинских процедур.

Открыт стоматологический кабинет для зубопротезирования военного и гражданского населения согласно пакету НСЗУ.

Приобретена профессиональная система Vermop для уборки инсультного отделения.

Установлены солнечные панели — 100-киловаттная гибридная станция.

Кардиоцентр больницы сейчас обслуживает четырнадцать территориальных громад севера Одесской области — это более 237 тысяч человек.

Более ста миллионов — на ремонт

— Ты видел, какой ремонт делают в нашей больнице?

— Видел. Шикарный!

— Деньги на ВСУ нужны, а они ремонт закатали!

— А гражданским разве не нужна медицинская помощь? А тем, кто возвращается домой с фронта, не нужны реабилитация и лечение? Хорошо, что ремонтируют, давно пора.

Такие диалоги часто можно услышать среди жителей Балты.

Итак, я встретилась с директором Балтской многопрофильной больницы Романом Кацмазой, чтобы узнать, что происходит, откуда средства на такое масштабное обновление и что это даст пациентам больницы.

— Некоторые жители громады интересуются, можно ли использовать эти средства, например, на закупку боевой техники для Вооруженных сил Украины или на другие, более срочные потребности?

— Конечно, нет. Это целевые средства, и их можно тратить исключительно на реализацию инфраструктурных проектов. Эти деньги нельзя использовать на нужды военных или на что-то другое, как бы нам этого ни хотелось. Более того, если Одесская область не использует их на объекты, определенные программой, средства перераспределят в другие регионы или вернут донору.

Утеплились и посчитали экономию

— Наша команда старается участвовать во всех проектах, где возможно финансирование. Ведь бюджет громады не в состоянии покрыть все потребности больницы. Европейский банк во время войны финансирует восстановление и энергоэффективность, другие доноры — потребности Вооруженных сил. Мы выбрали энергоэффективность, благодаря чему значительно экономим бюджет.

— Можно ли было отложить модернизацию?

— Нет. Такие масштабные инфраструктурные проекты с международным финансированием запускаются за несколько лет вперед. Согласитесь, люди должны получать квалифицированную медицинскую помощь в любой ситуации.

Модернизация больнице крайне необходима. И не только ради комфорта гражданских. Защитники возвращаются домой, и им нужно полноценное и доступное медицинское обслуживание и реабилитация.

— А что с отоплением? Будет ли тепло в больнице?

— Согласно проекту, который финансирует Красный Крест совместно с Coca-Cola, мы получили три модульные газодизельные котельные. Сегодня две из них отапливают комплекс, одна — реабилитационный центр. Теперь мы спокойнее относимся к блекаутам, поскольку котельные работают и на дизельном топливе, и на газе. То есть обеспечим тепло даже при отсутствии газоснабжения. Мы подсчитали, что эти модульные котельные дают экономию около полутора миллионов гривен в год.

А благодаря солнечным панелям мы сэкономим для городского бюджета еще миллион гривен в год.

До 20 процентов экономии: на чем «выигрывает» бюджет?

Насколько эффективными оказались изменения, объяснил глава Балтской громады Сергей Мазур:

— Запустили в работу блоки первой модульной котельной. Почти за месяц это дало около 20% экономии энергоресурсов благодаря современным технологиям, внедренным на территории Балтской многопрофильной больницы. После отопительного сезона сэкономленные средства из бюджета громады планируем направить на улучшение медицинского обслуживания — закупку медикаментов и нового оборудования для более точной диагностики и лечения. Кроме того, модернизация должна сделать условия более комфортными как для медперсонала, так и для пациентов.

В настоящее время работы продолжаются согласно проектам, разработанным больницей.

Балтяне даже мечтать не могли о таких операциях: мнение пациента

Житель Балты Евгений Килимник несколько месяцев назад перенес две операции на сердце (стентирование после обширного инфаркта миокарда). Оперировался мужчина в отделении кардиологии и сосудистой патологии с рентген-операционным блоком Балтской больницы*.

— Раньше балтяне, да и жители соседних городов, даже мечтать не могли о таких сложных операциях здесь, у нас. Нужно было ехать в Одессу или Киев. А довезла бы машина скорой помощи до областного центра при обширном инфаркте миокарда? — делится мыслями Евгений. — Теперь такие операции проводят здесь. И не менее важно — в комфортных условиях: просторные палаты, функциональные кровати, внимательный персонал.

По словам Евгения, медицинская помощь «здесь и сейчас» не только удобная, но и качественная и крайне необходимая жителям провинции.

Балтская многопрофильная больница пользуется уважением и у соседей. Например, у жителей Кодымы, которые приезжают именно сюда поправить здоровье. Да и у меня остались только положительные впечатления после консультаций и лечения у узких специалистов, лабораторной и инструментальной диагностики.

*Балтская многопрофильная больница внесена в региональный клинический маршрут пациента с острым инфарктом миокарда. С июня 2022 года в учреждении функционирует отделение кардиологии и сосудистой патологии с рентген-операционным блоком.

