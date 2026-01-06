Ключевые моменты:
- В Одессе будет тепло и сыро, возможен небольшой дождь.
- Ожидается туман с видимостью 200–500 метров — предупреждение желтого уровня опасности.
Прогноз погоды в Одессе 7 января
Согласно данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в воскресенье, 7 января, в Одессе ожидается пасмурная погода с небольшим дождем. Синоптики объявили предупреждение I уровня (желтого), что означает потенциальную опасность для транспорта и пешеходов. На дорогах — будьте внимательны, особенно в утренние часы!
Температура воздуха:
- ночью: +5…+7°C
- днём: +8…+10°C
Ветер: южный, 9–14 м/с
Погода в Одесской области 7 января
По всей области, особенно ночью и утром, ожидается густой туман, который может значительно снизить видимость на дорогах — до 200–500 метров. Согласно прогнозу, будет облачно с небольшими осадками, в основном дождь.
Температура:
- ночью: +2…+7°C
- днем: +8…+13°C
- на севере области: +3…+5°C
Ветер: южный, 9–14 м/с
