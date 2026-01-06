Одесский Дом Руссова в тумане

Ключевые моменты:

  • В Одессе будет тепло и сыро, возможен небольшой дождь.
  • Ожидается туман с видимостью 200–500 метров — предупреждение желтого уровня опасности.

Прогноз погоды в Одессе 7 января

Согласно данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в воскресенье, 7 января, в Одессе ожидается пасмурная погода с небольшим дождем. Синоптики объявили предупреждение I уровня (желтого), что означает потенциальную опасность для транспорта и пешеходов. На дорогах — будьте внимательны, особенно в утренние часы!

Температура воздуха:

  • ночью: +5…+7°C
  • днём: +8…+10°C

Ветер: южный, 9–14 м/с

Погода в Одесской области 7 января

По всей области, особенно ночью и утром, ожидается густой туман, который может значительно снизить видимость на дорогах — до 200–500 метров. Согласно прогнозу, будет облачно с небольшими осадками, в основном дождь.

Температура:

  • ночью: +2…+7°C
  • днем: +8…+13°C
  • на севере области: +3…+5°C

Ветер: южный, 9–14 м/с

