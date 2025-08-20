пляж в Одессе

Ключевые моменты:

  • Температура морской воды сегодня в Одессе остается комфортной для купания: +22…+23 °C.
  • Температура воздуха днем +25…+27 °C, без осадков.

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, температура морской воды в Одессе в среду, 20 августа, останется в пределах 22-23°С, что является комфортным показателем для купания и пляжного отдыха. 

Днем в Одессе будет тепло и сухо —  температура воздуха составит 25-27°C. 

