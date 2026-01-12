Ключевые моменты:

Сегодня, 12 января, ожидается повышенная магнитная активность – геомагнитное поле будет нестабильным и «возмущенным».

Сильной магнитной бури не предвидится.

Для минимизации рисков рекомендуется ограничить кофе и соль, избегать тяжелых нагрузок и обеспечить качественный отдых.

Согласно данным Центра прогнозирования космической погоды (США) и мониторинговых центров, сегодня Земля проходит через поток солнечного ветра. Состояние магнитосферы оценивается как «возмущенное», но сильной бури при этом не ожидается.

Что важно знать о магнитных бурях

Магнитные бури происходят, когда солнечные выбросы и потоки солнечного ветра взаимодействуют с магнитосферой Земли. Это вызывает колебания геомагнитного поля, которые фиксируются приборами по всему миру. Для большинства людей они безопасны, но метеочувствительные люди иногда ощущают головную боль, усталость или раздражительность.

Как пережить магнитную бурю без потерь?

Врачи и эксперты рекомендуют придерживаться в «неспокойные» дни простых правил:

пейте больше чистой воды и травяных чаев вместо кофе и крепкого черного чая;

откажитесь от тяжелой, жирной и слишком соленой пищи, которая задерживает жидкость в организме;

по возможности перенесите тяжелые физические тренировки и важные эмоциональные переговоры на другой день;

постарайтесь лечь спать пораньше, обеспечив в спальне приток свежего воздуха.

Также напомним, что с сегодняшнего дня школы Одессы возобновляют занятия в очном режиме.