Ключевые моменты:

Ожидается магнитная активность с К-индексом 2–3.

За последние сутки на Солнце зафиксировали 11 вспышек класса С.

Прогноз может меняться, так как данные обновляются каждые три часа.

Магнитные бури 26 февраля: прогноз NOAA

В четверг, 26 февраля, геомагнитная обстановка будет колебаться от спокойной до умеренно активной. Ожидаемый К-индекс составит 2–3, что соответствует слабым магнитным бурям. Такой уровень считается безопасным и обычно не вызывает ухудшения самочувствия.

За последние 24 часа солнечная активность оставалась низкой. На Солнце произошло 11 вспышек класса С — они считаются слабыми и практически не влияют на Землю. Вероятность более мощных вспышек М-класса остается небольшой.

Специалисты отмечают, что прогнозы магнитных бурь могут корректироваться. Данные о солнечной активности обновляются каждые три часа, поэтому ситуация может измениться.

Что такое магнитные бури и чем они опасны

Магнитные бури — это возмущения магнитного поля Земли, которые возникают из-за вспышек на Солнце и выбросов корональной массы. Потоки заряженных частиц достигают нашей планеты и взаимодействуют с магнитосферой.

Во время сильных бурь возможны перебои в радиосвязи, работе спутников и навигационных систем. Иногда в такие периоды можно наблюдать полярное сияние даже в средних широтах.

Некоторые метеочувствительные люди могут ощущать головную боль, слабость или перепады давления. Именно поэтому ученые постоянно следят за солнечной активностью и заранее предупреждают о возможных геомагнитных изменениях.

