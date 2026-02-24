Ключевые моменты:

24 февраля: умеренные геомагнитные возмущения из-за солнечного ветра.

Kp-индекс: 4–6 баллов, пик – вторая половина дня.

Влияние: головная боль, давящие прыжки, усталость, раздражительность, нарушение сна у метеочувствительных.

Риски: колебания давления, биоритмов; внимание энергетикам и авиадиспетчерам без массовых сбоев.

Прогноз активности

24 февраля 2026 года магнитосфера Земли может испытать умеренные возмущения из-за солнечного ветра, что повлияет на самочувствие чувствительных людей и технику. Синоптики советуют заранее адаптировать режим дня во избежание дискомфорта.

В общем геомагнитный индекс Kp будет колебаться на уровне 4–6 баллов, что соответствует умеренной буре без критических рисков. Пик придется на вторую половину дня, когда возможны локальные колебания давления и биоритмов. Такая ситуация не угрожает массовым сбоям в сетях, но требует внимания от энергетиков и авиадиспетчеров.

Следует отметить, что метеочувствительные испытают головную боль, давящие прыжки, усталость или раздражительность, особенно при хронических проблемах сердца. У чувствительных лиц возможно учащенное сердцебиение или нарушение сна. Эмоциональный фон ухудшится из-за тревоги или апатии, поэтому избегайте перегрузок.

Также читайте: Как Одесса стала гастрономической столицей империи: история легендарных ресторанов