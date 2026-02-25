Ключевые моменты:
- 25 февраля 2026 ожидается магнитная буря средней силы от выброса корональной массы Солнца, что вызовет геомагнитные колебания, особенно во вторую половину дня.
- Воздействие на технику: возможные сбои в связи, GPS-навигации и электросетях; сила зависит от солнечного ветра, следите за обновлениями.
- Симптомы для метеозависимых: головная боль, головокружение, усталость, скачки давления, нарушения сна, боли в суставах, раздражительность – риск выше для пожилых, беременных и сердечников.
- Советы по подготовке: пейте больше воды, отдыхайте, избегайте гаджетов и стресса для минимизации воздействия.
Что известно
25 февраля 2026 года Солнце «атакует» магнитной бурей средней силы – настоящий космический шторм, вызванный выбросом корональной массы прямо на нашу планету.
Геомагнитные колебания могут «глючить» связь, GPS-навигацию и электросети, а метеозависимые люди почувствуют это на себе еще сильнее.
Эти бури рождаются от солнечной активности: магнитное поле Земли «дрожит», особенно во вторую половину дня, когда интенсивность возрастет. Специалисты советуют следить за обновлениями, потому что сила зависит от солнечного ветра.
Симптомы для чувствительных:
- головная боль, головокружение и усталость;
- Скачки давления, проблемы со сном и сердцем;
- Боли в суставах, раздражительность – особенно для пожилых, беременных и сердечников.
Заблаговременное обучение спасает: пейте воду, отдыхайте, избегайте гаджетов и стресса. Так вы нейтрализуете космический удар и сохраните силы.
