Ключевые моменты:

25 февраля 2026 ожидается магнитная буря средней силы от выброса корональной массы Солнца, что вызовет геомагнитные колебания, особенно во вторую половину дня.

Воздействие на технику: возможные сбои в связи, GPS-навигации и электросетях; сила зависит от солнечного ветра, следите за обновлениями.

Симптомы для метеозависимых: головная боль, головокружение, усталость, скачки давления, нарушения сна, боли в суставах, раздражительность – риск выше для пожилых, беременных и сердечников.

Советы по подготовке: пейте больше воды, отдыхайте, избегайте гаджетов и стресса для минимизации воздействия.

Что известно

25 февраля 2026 года Солнце «атакует» магнитной бурей средней силы – настоящий космический шторм, вызванный выбросом корональной массы прямо на нашу планету.

Геомагнитные колебания могут «глючить» связь, GPS-навигацию и электросети, а метеозависимые люди почувствуют это на себе еще сильнее.

Эти бури рождаются от солнечной активности: магнитное поле Земли «дрожит», особенно во вторую половину дня, когда интенсивность возрастет. Специалисты советуют следить за обновлениями, потому что сила зависит от солнечного ветра.

Симптомы для чувствительных:

головная боль, головокружение и усталость;

Скачки давления, проблемы со сном и сердцем;

Боли в суставах, раздражительность – особенно для пожилых, беременных и сердечников.

Заблаговременное обучение спасает: пейте воду, отдыхайте, избегайте гаджетов и стресса. Так вы нейтрализуете космический удар и сохраните силы.

Также читайте: Отмена пригородных поездов из Одессы: полный список рейсов и даты.