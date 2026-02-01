Ключевые моменты:

В Одессе вводят дистанционный формат обучения на два дня из‑за морозов.

В школах и детсадах открывают дежурные классы и группы.

Родителей просят заранее сообщить, придет ли ребенок.

Как сообщила сегодня глава департамента образования и науки Одесского горсовета Юлия Филлер, дистанционное обучение вводится временно, пока температура воздуха остается критически низкой.

«Зима снова напоминает о себе – синоптики прогнозируют значительное понижение температуры воздуха. Поэтому по решению комиссии ТЭБ и ЧС обучение в учебных заведениях города временно организовано дистанционно. По прогнозу, сильный мороз продержится ориентировочно два дня», – написала у себя в «Фейсбуке» чиновница.

При этом, по ее словам, город учитывает, что не у всех родителей есть возможность оставить ребенка дома. Поэтому в школах и детсадах будут работать дежурные классы и группы, где готовы принять детей.

Родителям просят заранее сообщить классному руководителю или воспитателю, если ребёнок будет посещать дежурный класс.

Также Юлия Филлер подчеркнула, что решение принято для безопасности детей: «Пусть мороз остается за окном, а тепло – в наших сердцах, в детских голосах и в ежедневной заботе друг о друге».

