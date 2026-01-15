Ключевые моменты:

На ударные беспилотники типа Shahed начали устанавливать ракеты класса «воздух-воздух», чтобы противодействовать украинской авиации.

Новинку уже дважды фиксировали в небе над Украиной; пока использование носит экспериментальный характер.

Одесская область остается полигоном для испытаний нового вооружения РФ, что требует от жителей строгого соблюдения правил безопасности.

Об этой опасной модификации сообщил в эфире телемарафона «Єдині новини» спикер Украинской добровольческой армии (УДА) Сергей Братчук.

По его словам, такие обновленные БпЛА уже дважды были замечены в воздушном пространстве Украины.

Зачем врагу ракеты на дронах?

Главная цель россиян – нейтрализовать украинские самолеты и вертолеты, которые эффективно сбивают «шахеды». Установленные авиационные ракеты способны поражать цели на расстоянии нескольких километров.

Пока такие случаи единичны, и речь идет об экспериментальном этапе, однако у врага достаточно ресурсов для запуска серийного производства.

Как сообщалось ранее, в начале 2026 года во время комбинированных воздушных ударов по Украине российские войска впервые использовали новый ударный беспилотник «Герань-5»

Одесская область – в зоне риска

Спикер УДА подчеркнул, что южные регионы, и в частности Одесская область, традиционно используются врагом как площадка для апробации новых видов вооружения. Именно поэтому область остается зоной повышенной опасности.

Несмотря на технические новшества врага, алгоритм действий для гражданских остается прежним: во время воздушной тревоги необходимо немедленно направляться в укрытие. Нейтрализация подобных воздушных целей – задача Сил обороны, но бдительность жителей остается критически важной.

