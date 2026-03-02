Ключевые моменты:

С 1 марта 39-я бригада из Одесской области официально стала отдельной бригадой морской пехоты в составе 30-го корпуса ВМС ВСУ.

Подразделение прошло путь от 126-й бригады ТрО Одессы до бригады береговой обороны и теперь получило статус морпехов.

Новый статус предусматривает более высокие стандарты подготовки, расширение структуры и выполнение сложных штурмовых и десантных задач.

Военные получат «штормовые береты», надбавки к денежному обеспечению и усиление подразделений артиллерией, танками и БпЛА.

Из добровольцев в элиту флота: одесская 39-я бригада официально стала морской пехотой

Одесская 39-я отдельная бригада (бывшая 126-я ТрО) официально сменила статус. С 1 марта этого года подразделение, сформированное преимущественно из добровольцев нашего региона, стало полноценным соединением морской пехоты в составе 30-го корпуса ВМС ВС Украины.

От ТрО до «штормовых беретов»

История подразделения началась в марте 2022 года. Тогда это была 126-я отдельная бригада территориальной обороны, в ряды которой массово вступали одесские айтишники, предприниматели и представители среднего класса. За годы большой войны одесситы успели отличиться в боях на Николаевщине, Херсонщине и в контрнаступлении на юге.

В 2024 году начался процесс интеграции в структуру ВМС: сначала подразделение стало бригадой береговой обороны, а теперь получило почетный статус отдельной бригады морской пехоты. Вместе с одесситами аналогичную реорганизацию прошли еще два соединения – херсонская 34-я (бывшая 124-я ТрО) и 40-я бригады.

Что изменится для военных?

Новый статус – это не только престижные «штормовые береты», но и серьезные структурные изменения:

Усиление мощи: Ожидается, что бригада расширится за счет собственных танковых, артиллерийских подразделений и крупных подразделений БПЛА.

Новые задачи: Если раньше одесские бойцы преимущественно обеспечивали операции, то теперь их будут готовить к прямым десантным и штурмовым действиям на водных рубежах.

Денежное довольствие: Статус морпеха предполагает надбавки. Например, базовое обеспечение матроса вырастет с 20 до 23 тысяч гривен (без учета «боевых» выплат).

«Верные всегда»

В самом подразделении отмечают, что трансформация была логичной, так как бригада уже давно выполняла задачи, свойственные именно морской пехоте.

«Для нас это большая честь и вызов, который мы принимаем сознательно. Быть в братстве «штормовых беретов» – значит соответствовать самым высоким стандартам подготовки и дисциплины», – подчеркнули в пресс-службе 39-й ОБрМП.

Напомним, в марте 2025 года 126-я отдельная бригада территориальной обороны Одессы вошла в состав корпуса морской пехоты как 39-я отдельная бригада береговой обороны.