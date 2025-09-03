Ключевые моменты:

В Одессе будут судить 45-летнего жителя Запорожья, который по поддельным документам присвоил квартиру на Дерибасовской стоимостью более 7 млн грн.

Обвиняемый находится под стражей, а на квартиру наложен арест.

Ему грозит до 12 лет лишения свободы

Мужчина уже проходит по другим делам о мошенничестве с недвижимостью.

По данным полиции Одесской области, 45-летний житель Запорожья, действуя в сговоре с другими лицами, изготовил фиктивные документы, которые якобы удостоверяли продажу гражданином Франции своей квартиры в Одессе задолго до смерти.

На основании поддельного договора купли-продажи мужчина зарегистрировал право собственности на 4-комнатную квартиру в доме-памятнике архитектуры по ул. Дерибасовской площадью более 140 кв. м.

Рыночная стоимость апартаментов превышает 7 млн грн.

Сейчас обвиняемый находится под стражей, а на квартиру наложен арест. Ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

В Одесской областной прокуратуре добавили, что этот мужчина уже фигурирует в двух других делах об сделках с квартирами в Запорожье. Обвинительные акты в отношении него слушаются в суде.

