Ключевые моменты:

Подозрение объявлено чиновнице Пересыпской райадминистрации Одессы.

Женщине вменяют распространение материалов с оправданием и одобрением агрессии РФ (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

Следствие считает, что в приватных чатах в Telegram она поддерживала действия агрессора.

Лингвистическая экспертиза подтвердила противоправный характер текстов.

Подозреваемая считается невиновной до решения суда.

Одесская областная прокуратура сообщила о подозрении чиновнице Пересыпской районной администрации города Одессы в поддержке вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. По данным следствия, женщина распространяла материалы, содержащие оправдание и одобрение действий страны-агрессора, а также глорификацию её участников, что квалифицируется по ч. 3 ст. 436-2 УК Украины.

Следователи установили, что в октябре–ноябре 2024 года чиновница через мобильный телефон переписывалась в Telegram со знакомой и обсуждала контент из пророссийских каналов. В этих сообщениях, по версии прокуратуры, она положительно высказывалась о действиях РФ и выражала надежду на «скорейший приход» российских войск на территорию Украины.

В рамках уголовного производства проведена судебная лингвистическая экспертиза, которая подтвердила противоправный характер текстов, которые, по данным следствия, принадлежат чиновнице.

Досудебное расследование ведет Управление Службы безопасности Украины в Одесской области.

Прокуратура подчёркивает, что согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке и подтверждена обвинительным приговором суда.