Ключевые моменты:

В Одесской области к 1 сентября зарегистрировано 1366 новых пищевых мощностей.

При этом 62 предприятия закрылись,а 43 заявки не одобрили.

Среди новых проектов — производство хлеба, масла, вина и переработка фруктов, овощей.

По данным Госпродпотребслужбы, на 1 сентября 2025 года зарегистрировано 1366 новых мощностей в сфере производства продуктов питания. Одновременно 62 предприятия прекратили деятельность, три изменили формат, а 43 заявки остались без рассмотрения.

В числе новых проектов — запуск цеха восточных сладостей, такими как рахат-лукум и пахлава. Хотя основное направление остается традиционным: хлебобулочные изделия, масла, вина, напитки, переработка овощей и фруктов.

Эксперты подчеркивают, что развитие пищевой отрасли во время войны играет стратегическую роль — это не только бизнес, но и гарантия продовольственной безопасности страны.

Ранее сообщалось, что за первый квартал 2025 года в Одесской области количество закрытых ФЛП вдвое превысило количество открытых.

