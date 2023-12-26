Новости Одессы и Одесской области

Одесситка продала чужую квартиру в центре города

Одесситка продала чужую квартиру в центре города

Жительница Одессы подделала документы и продала квартиру чужих ей людей под видом их наследницы. По такой схеме она получила 38,5 тысячи долларов и может получить 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.

Еще в 2019 году, когда умерли владельцы квартиры в доме по ул. Торговой, женщина с неустановленной помощницей решили присвоить чужое жилье.

Они подделали договор купли-продажи указанного жилья, датированный началом двухтысячных лет. Согласно поддельному договору, наследницей становилась дочь хозяев. Злоумышленницы подделали паспорт и идентификационный код на имя дочери умерших владельцев квартиры, чтоб стать «наследницей».

А когда уже приобрела право собственности на чужую квартиру, то выставила ее на продажу на интернет-платформах. На объявление откликнулась одесситка, которая купила квартиру с такой историей. Она отдала злоумышленнице за квадратные метры в центре 38,5 тысячи долларов США. А приобретя жилье, обманутая новая владелица сама в нем и поселилась.

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Но вскоре в дом умерших родителей наведалась настоящая дочь. А обнаружив в квартире незнакомую женщину, обратилась в полицию.

Правоохранителям удалось установить злоумышленницу, которая по поддельным документам совершила продажу квартиры. Ею оказалась местная жительница.

Следователи устанавливают соучастника преступления и намерены избрать подозреваемую меру пресечения и ходатайствуют об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей.

За совершенное правонарушение ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Следствие продолжается.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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