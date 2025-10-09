Ключевые моменты:

Птица охраняется в Европе и занесена в Бернскую конвенцию.

В Украине включен в региональные красные списки четырех областей

Что это за птица

Экоинспекторы зафиксировали интересное зрелище: по открытой глади пруда в русле реки Тилигул быстро и живо двигалась небольшая бело-серая птица, которая как будто догоняла добычу. Это была Малая белая цапля, или Чепура малая.

Этот вид находится под особой охраной в соответствии с Бернской конвенцией и включен в региональные красные списки Днепропетровской, Луганской, Полтавской и Харьковской областей.

Чепура малая относится к перелетным и кочевым птицам, распространенным спорадически в Евразии и Африке. В Украине гнездится в бассейнах Днепра, Днестра, Южного Буга, Северского Донца и на морском побережье, а зимует в Придунайском регионе и на Каркинитском полуострове Крыма.

Птица селится колониями на деревьях или кустах среди камышей в труднодоступных местах плавней. Питается исключительно животной пищей: земноводными, рыбой, насекомыми, паукообразными и ракообразными. С сентября до конца октября Чепура малая отправляется на зимовку в теплые края.

Читайте также: