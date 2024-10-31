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Борис Барский превратился в нечисть в хэллоуинском клипе Одесского зоопарка (видео)

Борис Барский превратился в нечисть в хэллоуинском клипе Одесского зоопарка (видео)

Сотрудники Одесского зоопарка не стали изменять давней традиции отмечать каждый праздник новым видеоклипом и выпустили очередной забавный ролик, посвященный предстоящему «празднику нечисти» Хэллоуину.

Помимо сотрудников зоопарка, в этом клипе также снялся известный комик, участник небезызвестного «Маски шоу» Борис Барский.

Новое видео опубликовано на странице Одесского зоопарка в Facebook и на странице известного своими креативными идеями директора зоопарка Игоря Белякова.

«Хэллоуин – это прекрасная возможность пошутить и повалять дурака», – прокомментировал новый клип Беляков.

На этот раз Беляков не стал исполнять композицию собственного сочинения. По сюжету видео, трое представителей темного мира организовали своеобразное «талант-шоу» и проводят кастинг для «нечисти». И во время прослушиваний с каждым участником происходят забавные и неожиданные ситуации.

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Но в итоге всех музыкантов все же было решено собрать в рок-группу «Крик», после чего музыканты устраивают концерт в зоопарке, не оставив равнодушными ни его обитателей, ни посетителей.

Напомним, съемка оригинальных роликов давно стала доброй традицией Одесского зоопарка. В них Игорь Беляков выступает и как режиссер, и как актер, и как исполнитель песен собственного сочинения.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как в Одессе змею в паркинге ловили.

Фото: скриншот с видео

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Редакция ПРОФИЛЬ
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