«Сгинь, нечистая сила»: директор Одесского зоопарка выпустил новый клип (видео)

Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков не перестает удивлять креативными идеями. На этот раз в зоопарке сняли патриотический клип «Сгинь, нечистая сила», приуроченный к празднику Хэллоуину.
Герои клипа – персонажи украинского фольклора: ведьмы, мольфар и мавка – выступают на стороне добра против настоящей «нечистой силы» – российских оккупантов во главе с президентом рф путиным.
По сюжету украинские фольклорные герои своими методами борются с армией орков и в итоге, разумеется, побеждают, а также «убивают» путина и одолевают саму «смерть». Все действо проходит под композицию группы «Энджи Мел» «Враже».
Как сообщалось ранее, в Одесском зоопарке снимают новый клип.
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