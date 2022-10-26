«Сгинь, нечистая сила»: директор Одесского зоопарка выпустил новый клип (видео)

Энергокризис: как в одесской Аркадии экономят электричество Аркадия известна в Одессе как место отдыха и развлечений. Даже ракетные обстрелы не были помехой тамошним клубам заведениям. Тем более удивительно, как знаменитый район выглядит сейчас. ПОДРОБНЕЕ

В Одесском зоопарке поселилась нечисть (фото) Как известно, сотрудники Одесского зоопарка – народ креативный, особенно директор Игорь Беляков. И, как правило, ни один праздник не обходится без тематического клипа.

Судя по всему, предстоящий Хэллоуин не станет исключением, несмотря на военное время. Кроме того, именно события последних восьми месяцев вдохновили Белякова и его коллег на сюжет их новой видеоистории. ПОДРОБНЕЕ