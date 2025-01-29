Новый забавный видеоклип, посвященный символу наступившего года, опубликовал на своей странице в Facebook директор Одесского зоопарка Игорь Беляков.

По его словам, несмотря на то, что на Новый год настроение у него «было совсем не праздничное» и было не до клипов, но поскольку на пороге Год Змеи, самое время вспомнить о доброй традиции зоопарка.

«Поэтому самое время вспомнить о новогоднем клипе. Итак, поздравляем всех с Годом Змеи!», – пишет Беляков.

По сюжету ролика, случайно обнаружив на дороге красавицу-змею, директор зоопарка (ну, или незадачливый герой в его исполнении) пожалел ее и пригрел на груди, причем в буквальном смысле этого слова. Затем он привез рептилию к себе домой, а наутро его ждал двойной сюрприз…

Помимо самого Игоря Белякова, в клипе также снялась одесская журналистка Алена Соломонова.

Напомним, что Игорь Беляков – мастер перевоплощений и регулярно удивляет одесситов своими креативными выдумками. А съемка оригинальных праздничных роликов давно стала доброй традицией Одесского зоопарка.

К слову, сегодня зоопарк должен подвести итоги конкурса «Королева года», по условиям которого одесситы выбирали самую красивую змею.

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Фото – скриншот с видео