Ключевые моменты:
- Со 2 марта 2026 года бумажные банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен (2003-2007 годов выпуска) официально вышли из обращения.
- Магазины, банки и аптеки больше не принимают эти купюры для оплаты товаров или услуг.
- Старые деньги полностью заменяются монетами соответствующих номиналов.
- Обменять вышедшие из оборота банкноты на монеты можно во всех банках страны до февраля 2027 года, а в НБУ – бессрочно.
Что именно теперь не примут на кассе
Из обращения изымаются банкноты, выпущенные в период с 2003 по 2007 год. Речь идет о следующих номиналах:
- 1 гривна;
- 2 гривны;
- 5 гривен;
- 10 гривен.
В Нацбанке объясняют это решение тем, что бумажные мелкие деньги быстро изнашиваются (в среднем за 2,5 года), в то время как монеты служат десятилетиями. Процесс замены длился более шести лет, и сейчас старые купюры практически исчезли из активного оборота.
Как быть с остатками старых денег
Если в вашем кошельке или копилке нашлись такие банкноты, расплатиться ими в магазине уже не получится, но их можно бесплатно обменять:
- во всех банках Украины – до 26 февраля 2027 года.
- в ПриватБанке, Ощадбанке, ПУМБ и Райффайзен Банке – до 28 февраля 2029 года.
- в подразделениях НБУ срок обмена не ограничен.
Кроме того, регулятор продолжает изымать из обращения и старые монеты, выпущенные до 2003 года, чтобы оставить в кошельках украинцев только максимально качественные и удобные наличные.
