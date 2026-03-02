Ключевые моменты:

Со 2 марта 2026 года бумажные банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен (2003-2007 годов выпуска) официально вышли из обращения.

Магазины, банки и аптеки больше не принимают эти купюры для оплаты товаров или услуг.

Старые деньги полностью заменяются монетами соответствующих номиналов.

Обменять вышедшие из оборота банкноты на монеты можно во всех банках страны до февраля 2027 года, а в НБУ – бессрочно.

Что именно теперь не примут на кассе

Из обращения изымаются банкноты, выпущенные в период с 2003 по 2007 год. Речь идет о следующих номиналах:

1 гривна;

2 гривны;

5 гривен;

10 гривен.

В Нацбанке объясняют это решение тем, что бумажные мелкие деньги быстро изнашиваются (в среднем за 2,5 года), в то время как монеты служат десятилетиями. Процесс замены длился более шести лет, и сейчас старые купюры практически исчезли из активного оборота.

Как быть с остатками старых денег

Если в вашем кошельке или копилке нашлись такие банкноты, расплатиться ими в магазине уже не получится, но их можно бесплатно обменять:

во всех банках Украины – до 26 февраля 2027 года.

в ПриватБанке, Ощадбанке, ПУМБ и Райффайзен Банке – до 28 февраля 2029 года.

в подразделениях НБУ срок обмена не ограничен.

Кроме того, регулятор продолжает изымать из обращения и старые монеты, выпущенные до 2003 года, чтобы оставить в кошельках украинцев только максимально качественные и удобные наличные.

Читайте также: Нацбанк в двух шагах от «шага»: но надо ли это Украине?