Ключевые моменты:

  • Со 2 марта 2026 года бумажные банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен (2003-2007 годов выпуска) официально вышли из обращения.
  • Магазины, банки и аптеки больше не принимают эти купюры для оплаты товаров или услуг.
  • Старые деньги полностью заменяются монетами соответствующих номиналов.
  • Обменять вышедшие из оборота банкноты на монеты можно во всех банках страны до февраля 2027 года, а в НБУ – бессрочно.

Что именно теперь не примут на кассе

Из обращения изымаются банкноты, выпущенные в период с 2003 по 2007 год. Речь идет о следующих номиналах:

  • 1 гривна;
  • 2 гривны;
  • 5 гривен;
  • 10 гривен.

Нацбанк остаточно вилучає банкноти від 1 до 10 гривень

В Нацбанке объясняют это решение тем, что бумажные мелкие деньги быстро изнашиваются (в среднем за 2,5 года), в то время как монеты служат десятилетиями. Процесс замены длился более шести лет, и сейчас старые купюры практически исчезли из активного оборота.

Как быть с остатками старых денег

Если в вашем кошельке или копилке нашлись такие банкноты, расплатиться ими в магазине уже не получится, но их можно бесплатно обменять:

  • во всех банках Украины – до 26 февраля 2027 года.
  • в ПриватБанке, Ощадбанке, ПУМБ и Райффайзен Банке – до 28 февраля 2029 года.
  • в подразделениях НБУ срок обмена не ограничен.

Кроме того, регулятор продолжает изымать из обращения и старые монеты, выпущенные до 2003 года, чтобы оставить в кошельках украинцев только максимально качественные и удобные наличные.

Читайте также: Нацбанк в двух шагах от «шага»: но надо ли это Украине?

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Ещё по теме