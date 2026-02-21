Ключевые моменты:
- С 2 марта 2026 года банкноты 1, 2, 5 и 10 гривен изымаются из обращения.
- Их можно бесплатно обменять на монеты и другие банкноты в банках и Национальном банке.
- Монеты этих номиналов уже в обращении и служат дольше банкнот.
- Переход на монеты удобнее для расчётов и сокращает расходы на наличные.
Как сообщает Нацбанк Украины (НБУ), после этой даты эти банкноты больше нельзя будет использовать для расчетов наличными. Торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения не будут принимать их для оплаты товаров, услуг и проведения платежных операций.
Как обменять банкноты
Гражданам предоставляется достаточно времени для обмена оставшихся банкнот на монеты и другие банкноты, находящиеся в обращении. Обмен проводится:
- во всех отделениях банков Украины – в течение года с даты изъятия, до 26 февраля 2027 года включительно;
- в уполномоченных банках (АТ «Ощадбанк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Райффайзен Банк», АТ «ПУМБ») – в течение трех лет, до 28 февраля 2029 года включительно;
- в Национальном банке – без ограничений по времени.
Обмен бесплатный и не имеет ограничений по количеству.
Читайте также: Первые украинские деньги УНР шаги показали в Одессе: как марки заменили монеты
Зачем это нужно
Банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен практически перестали использоваться в розничной торговле, а средний срок их службы составляет около 2,5 лет, то есть оставшиеся банкноты сильно изношены.
Как напомнили в НБУ, процесс постепенного изъятия таких банкнот начался почти шесть лет назад:
- с 1 октября 2020 года – банкноты 1 и 2 гривны;
- с 1 января 2023 года – 5 и 10 гривен.
При этом в обращении уже давно используются монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен:
- 1 и 2 гривны – с 27 апреля 2018 года;
- 5 гривен – с 20 декабря 2019 года;
- 10 гривен – с 3 июня 2020 года.
Срок службы монет значительно превышает срок службы банкнот и составляет около 20-25 лет.
Вы также можете узнать: Как заработать, порывшись в старой копилке?
Переход на расчеты монетами привычен для граждан и не создает неудобств, отмечают в Нацбанке. Он приносит пользу государству, банкам и торговым сетям, поскольку позволяет:
- сократить расходы на обработку, транспортировку, хранение и обращение банкнот;
- повысить качество наличных средств, учитывая изношенность старых банкнот;
- сделать расчеты наличными удобнее для населения и бизнеса.
По теме: Нацбанк в двух шагах от «шага»: но надо ли это Украине?