Ключевые моменты:

С 2 марта 2026 года банкноты 1, 2, 5 и 10 гривен изымаются из обращения.

Их можно бесплатно обменять на монеты и другие банкноты в банках и Национальном банке.

Монеты этих номиналов уже в обращении и служат дольше банкнот.

Переход на монеты удобнее для расчётов и сокращает расходы на наличные.

Как сообщает Нацбанк Украины (НБУ), после этой даты эти банкноты больше нельзя будет использовать для расчетов наличными. Торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения не будут принимать их для оплаты товаров, услуг и проведения платежных операций.

Как обменять банкноты

Гражданам предоставляется достаточно времени для обмена оставшихся банкнот на монеты и другие банкноты, находящиеся в обращении. Обмен проводится:

во всех отделениях банков Украины – в течение года с даты изъятия, до 26 февраля 2027 года включительно;

в уполномоченных банках (АТ «Ощадбанк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Райффайзен Банк», АТ «ПУМБ») – в течение трех лет, до 28 февраля 2029 года включительно;

в Национальном банке – без ограничений по времени.

Обмен бесплатный и не имеет ограничений по количеству.

Зачем это нужно

Банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен практически перестали использоваться в розничной торговле, а средний срок их службы составляет около 2,5 лет, то есть оставшиеся банкноты сильно изношены.

Как напомнили в НБУ, процесс постепенного изъятия таких банкнот начался почти шесть лет назад:

с 1 октября 2020 года – банкноты 1 и 2 гривны;

с 1 января 2023 года – 5 и 10 гривен.

При этом в обращении уже давно используются монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен:

1 и 2 гривны – с 27 апреля 2018 года;

5 гривен – с 20 декабря 2019 года;

10 гривен – с 3 июня 2020 года.

Срок службы монет значительно превышает срок службы банкнот и составляет около 20-25 лет.

Переход на расчеты монетами привычен для граждан и не создает неудобств, отмечают в Нацбанке. Он приносит пользу государству, банкам и торговым сетям, поскольку позволяет:

сократить расходы на обработку, транспортировку, хранение и обращение банкнот;

повысить качество наличных средств, учитывая изношенность старых банкнот;

сделать расчеты наличными удобнее для населения и бизнеса.

