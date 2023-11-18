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Когда изменится дизайн монет 1 и 2 гривны: план Нацбанка

Когда изменится дизайн монет 1 и 2 гривны: план Нацбанка

Национальный банк Украины (НБУ) не отказался от намерения изменить дизайн серебристых монет номиналом 1 и 2 гривны, нынешний вид которых признали неудачным, но этот процесс придется отложить до завершения войны.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Алексей Шабан в интервью изданию «Економіка України».

Напомним, решение об изменении внешнего вида монет номиналом в 1 и 2 гривны было принято еще до полномасштабного вторжения россии в Украину – в конце 2021 года. Причиной послужили массовые жалобы и петиции украинцев на невозможность различить эти монеты.

«Мы начали готовиться к изменениям: сформировали рабочую группу, провели фокус-группы, приступили к обсуждению возможных изменений дизайна одной из этих монет. Из-за полномасштабной войны в феврале прошлого года эту работу поставили на паузу, но после стабилизации ситуации в стране мы вернемся к ней»,

– пообещал Шабан.

Монеты номиналом 1 и 2 гривни были введены в оборот с 2018 года. Их размер стал новым для украинцев – ранее «копеек» такого формата в стране не было. При этом дизайн этих монет оказался крайне неудачным: эти монеты трудно отличить друг от друга, а из-за маленького размера они часто теряются в сумках и кошельках и, кроме того, их неудобно передавать за проезд в общественном транспорте.

Украинцы практически сразу стали жаловаться на дизайн новых монет и даже создавали петиции на сайте президента с просьбой вывести их из оборота.

В целом монеты номиналом 1 и 2 гривны должны постепенно заменить соответствующие купюры. Сейчас банкноты 1 и 2 гривны больше не печатают, а те, которые изнашиваются, постепенно изымают из обращения.

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Замглавы НБУ также рассказал, что обновление дизайна банкнотно-монетного ряда – постоянный процесс для всех центральных банков, и НБУ в этом вопросе – не исключение. Такие изменения должны проводиться в среднем раз в 7-10 лет, в первую очередь для повышения защищенности наличных денег.

В то же время возможность введения банкноты номиналом выше 1000 грн Нацбанк пока не рассматривает.

«Мы пока не видим необходимости… Основная банкнота в обращении – 500 грн (28% от общего количества)»,

– добавил Шабан.

Напомним, ранее НБУ выпустил серебряную памятную монету «Украинский язык» в честь Дня украинской письменности и языка.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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