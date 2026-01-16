Ключевые моменты:
- В ночь на 17 января банк проводит масштабное обновление систем безопасности и мощностей.
- Ограничения действуют с 00:05 до 06:30 утра субботы.
- В этот период будут временно недрступны платежи по картам, банкоматы и терминалы.
- К 7 утра работоспособность всех сервисов будет полностью восстановлена.
Как пояснили в пресс-службе финучреждения, в ночь на 17 января «ПриватБанк» будет проводить плановые регламентные работы. В период с 00:05 до 06:30 временно не будут работать:
- операции с картами в магазинах и интернете;
- работа банкоматов и терминалов самообслуживания;
- проведение платежей через POS-терминалы.
В банке подчеркивают: такие работы необходимы для повышения безопасности транзакций и расширения мощностей системы.
Поскольку до начала работ осталось совсем мало времени, одесситам стоит учитывать этот перерыв при планировании поздних поездок на такси или совершении ночных покупок.
Уже к утру субботы (после 06:30) банк вернется к обычному режиму работы.
