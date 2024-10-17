Нацбанк в двух шагах от «шага»: но надо ли это Украине?

Уже не деньги

Я вчера сказочно разбогател – поднял с тротуара бесхозную десятигривневую монету. Хоть и «заднюю спину» пришлось побеспокоить (поясница со мной дружить не хочет), но тем не менее нагнулся: 10 гривен все же деньги.

Иду себе, такой счастливый, и думаю: а нагнулся ли бы я за 10-копеечной монеткой? Решил, что нет: это уже не деньги. Увы, и 50-копеечная монета – уже тоже не деньги. Это даже не коробок спичек! Инфляция…

И вот наш уважаемый Нацбанк (НБУ) на этом печальном фоне вдруг заразился, как кажется автору этих строк, дурно пахнущей идеей замены этих копеечных монет на «шаги» вековой давности. Недавно мы уведомили читателей о том, что, на то время на уровне разговоров, НБУ инициирует замену копейки на «шаг» для восстановления исторической справедливости и усиления национальных традиций в денежном обороте Украины.

Сейчас от слов НБУ перешел к делу. Здесь разработали и подали в Верховную Раду целый пакет законопроектов о замене названия разменной монеты Украины. Решение это явно политическое, да НБУ этого и не скрывает, утверждая, что дерусификация и декоммунизация в монетарной сфере – это важно, а чисто украинская денежная единица – это неотъемлемый атрибут нашей независимой державы.

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Все вроде так. Но если кто-то скажет, что мое мнение о том, что эта идея дурнопахнущая – это апатриотизм, то этот «кто-то» будет неправ. НБУ запланировал на следующий год выпуск 20 миллионов «шаговых» монет, а это явно выльется «в копеечку» (уже архаизм?).

Копейка много гривен сбережет

Попортить нервы оркам? Но это же называется «купить билет в трамвае и назло кондуктору пойти пешком»! Если на те немалые, явно, деньги, которые пойдут (а похоже, таки пойдут) на чеканку такого количества 50-шаговых и 10-шаговых монет, накупить дронов, то нервов (а также нефти и боеприпасов в тылу) у орков поуменьшится на порядок больше.

НБУ успокоил владельцев глиняных свинок-копилок: уже отчеканенные 10- и 50-копеечные монеты изымать не будут, они останутся В ОБОРОТЕ вместе с новыми «шагами». Что значит «останутся», если уже фактически их НЕТ в обороте? И «шаги» там нужны, как зайцу стоп-сигнал.

Они, безусловно, обрадуют и украинских, и зарубежных нумизматов, безусловно, станут поводом для ликования членов украинских диаспор во многих странах мира. Но нам, здесь, в Украине, для ликования нужен и важен каждый шаг к победе, а сейчас каждый шаг к победе – это каждая копейка, потраченная на ВСУ, а не на шаговые «хотелки» политиков.

Откуда взялся «шаг» и как спасти копейку

Немного истории. Название мелкой монеты «шаг» имеет чисто украинское происхождение. Оно использовалось на территории Украины и в украинском денежном счете в XVI-XVII веках, это украинское название польско-литовской серебряной монеты XVII-XVIII вв. номиналом в три гроша. 1 шаг соответствовал 2 русским копейкам, поэтому на украинских территориях, захваченных россией, название «шаг» перешло на российскую 2-копеечную монету. Оно сохранилось до 1917 года, бытовало в регионах Правобережной Украины.

Со времен Центральной рады началась история первых украинских почтовых марок с номиналом в шагах. Изначально они были только знаками почтовой оплаты. Но со временем из-за нехватки мелкой разменной монеты по закону УНР от 18 апреля 1918 г. их стали использовать в качестве и марок, и денег.

Бумагу под марки использовали грубую, пригодную для длительного употребления. Но эти марки-шаги появились в обороте уже после падения Центральной рады. В УНР были выпущены разменные билеты номиналом 10, 20, 30, 40 и 50 шагов. 1 шаг равнялся 1/100 гривны или 1/200 карбованца. Ходили они около 2 лет.

В 1992 году были выпущены пробные украинские монеты: 1 шаг и 50 шагов, но этот номинал не был утвержден. Вокруг будущего названия разменной монеты было немало споров. Предлагались варианты: «сота», «резана». И все-таки 2 марта 1992 было утверждено название разменной монеты – копейка.

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Кстати, знаете, почему «копейка»? А на ней изображен святой, поражающий КОПЬЕМ змея. Какой святой? Ну при чем здесь российский вариант «Георгий- победоносец»? Откроем официальный сайт УПЦ КП и прочитаем: «Святий великомученик Юрій Переможець вважається покровителем воїнства. Зображення Юрія Переможця на коні символізує перемогу над дияволом – стародавнім змієм». Ну чем вам не украинский вариант?!

Остается лишь от всего сердца пожелать украинскому воинству насмерть поразить копьем древнего российского змея.

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