Ключевые моменты:

В Одессе и области не действуют графики стабилизационных отключений из-за критических сетевых ограничений, вызванных массированным обстрелом 13 декабря.

Многочасовое отсутствие электроэнергии 25 декабря связано с невозможностью поврежденного оборудования передать необходимый объем мощности в периоды пикового потребления.

Энергетики ДТЭК призывают одесситов к поочередному использованию электроприборов, чтобы снизить нагрузку на сеть и избежать новых аварий на наиболее изношенных участках.

Напомним, сегодня утром, 25 декабря, часть Одессы и Одесского района осталась без света, а также без воды и отопления. Первоначально энергетики объяснили случившееся аварией на оборудовании другой компании, позже сообщалось, что произошла серьезная авария уже на оборудовании ДТЭК. При этом сроки восстановления электроснабжения постоянно сдвигались, и в итоге многим одесситам пришлось ждать свет в своих домах в праздничный день 12 и более часов.

Такая ситуация вызвала волну возмущения у горожан. И уже в конце дня на странице ДТЭК в «Фейсбуке» вышла своего рода «объяснительная», в которой одесситов заверили: энергетики продолжают работать круглосуточно, чтобы несмотря на постоянные вражеские атаки вернуть свет в каждый дом.

«13 декабря враг нанес колоссальные разрушения энергетической инфраструктуре, питающей Одесский район, в частности Одессу. Поэтому энергооборудование физически не может передать необходимый объем электроэнергии для всех клиентов. Чтобы не допустить более масштабных аварий, действуют аварийные отключения. К сожалению, их невозможно спрогнозировать. Они используются при резком увеличении потребления и отменяются после стабилизации ситуации», – сказано в сообщении ДТЭК.

В компании также объяснили, что перегрузка возникает на наиболее поврежденных участках сети – отдельных линиях и подстанциях. И именно поэтому некоторые дома отключаются чаще, чем другие – более поврежденное оборудование требует более частой разгрузки.

«Понимаем, как тяжело оставаться без света. Сеть до сих пор приходит в себя после удара и требует бережного отношения. Просим не включать все электроприборы одновременно, а пользоваться ими поочередно – это поможет избежать аварий и сохранить свет на более долгое время. Мы знаем о каждом доме без электричества и делаем все возможное, чтобы свет вернулся как можно быстрее. Верьте в энергетиков!», – резюмировали в ДТЭК.

