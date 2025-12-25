Ключевые моменты:
- Авария произошла 25 декабря в 6:44;
- Без света остались клиенты Одесского района и часть Одессы;
- Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.
Отключение света в Одессе и Одесском районе
25 декабря в 6:44 в Одесском районе произошла аварийная ситуация на оборудовании другой энергетической компании. Об этом сообщили в ДТЭК «Одесские электросети».
В результате сбоя без электроснабжения остались жители Одесского района, а также некоторые районы города Одессы.
Энергетики оперативно выехали на места аварии. Сейчас специалисты работают над устранением последствий и делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии.
Из-за аварийного отключения энергоснабжения могут наблюдаться временные перебои с водоснабжением в Киевском районе Одесса и ж/м «Черемушки», предупредили в Инфоксводоканале.
