Ключевые моменты:

Россия второй день подряд атакует Одесскую область ракетами и дронами.

Впервые за время полномасштабной войны применены ракеты «Кинжал».

В городе почти полностью отсутствуют свет, вода и отопление.

Массовая атака дронов и ракет на Одессу

Ночью и утром 13 декабря Россия продолжила массированную атаку на Одесскую область. По данным мониторинговых каналов, в небе над регионом фиксируется около 50 ударных дронов. Это самая масштабная атака на энергетическую инфраструктуру Одесского региона за все время полномасштабной войны.

С ночи Одесса осталась без электроснабжения и водоснабжения, также отсутствует отопление почти во всем городе. Взрывы были слышны в разных районах, о чем сообщают местные жители. Город атакуют одновременно ракетами и дронами, силы ПВО работают в усиленном режиме.

По имеющейся информации, впервые по Одесской области были применены ракеты «Кинжал». Часть дронов летит с моря в направлении Черноморска и Одессы — около 25 единиц. Еще примерно 25 дронов движутся через Белгород-Днестровский, Беляевку или в сторону Сергеевки, Татарбунар и Арциза.

Жителей Одессы и области просят находиться в укрытиях и безопасных местах до официального отбоя воздушной тревоги.

Городские и областные власти ситуацию не комментируют.

