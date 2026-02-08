Ключевые моменты:

Введены аварийные отключения света по приказу «Укрэнерго»

Графики почасовых отключений временно не действуют

Энергетики продолжают восстанавливать поврежденную инфраструктуру

Экстренные отключения света в Украине: заявление Укрэнерго

Из-за вражеских атак на энергетические объекты страны «Укрэнерго» ввело экстренные отключения электроэнергии. Как сообщили в компании утром 8 февраля, речь идет о последствиях двух массированных ракетно-дроновых ударов по энергосистеме, которые произошли на этой неделе.

Ситуация в энергосистеме остается сложной. Повреждения сетей передачи и распределения электроэнергии, а также дефицит мощности пока не позволяют отменить аварийные отключения в большинстве регионов страны. При этом благодаря круглосуточной работе энергетиков в отдельных областях объем ограничений сегодня меньше, чем накануне.

В настоящее время продолжаются восстановительные работы на электростанциях и высоковольтных подстанциях, которые обеспечивают выдачу мощности атомных электростанций. Атомная генерация пока остается частично ограниченной.

В «Укрэнерго» подчеркивают, что из-за экстренных отключений ранее опубликованные графики почасовых отключений временно не действуют. Возвращение к прогнозируемым графикам станет возможным сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме. Актуальную информацию рекомендуют проверять на официальных страницах облэнерго в своем регионе.

Энергетики также просят украинцев после возобновления электроснабжения не включать мощные электроприборы одновременно, а пользоваться ими по очереди. По возможности энергоемкие процессы советуют переносить на ночные часы, когда нагрузка на систему ниже.

Напомним, 7 февраля в результате ракетных ударов по ключевым высоковольтным подстанциям, обеспечивавшим выдачу мощности атомных энергоблоков, все АЭС на подконтрольной территории Украины были вынужденно разгружены.