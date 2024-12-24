Как колядуют, щедруют и посевают в селе Загнитков на Кодымщине

Там, где ступит Коляда, – будет счастье

– В советские времена запрещали колядовать. А сегодня можно петь, но почему-то не все хотят. А ведь колядки приносят в душу радость, а в дом – счастье. Поэтому советую каждому выучить хотя бы одну колядку и порадовать себя и своих близких, – говорит директор Загнитковского дома культуры Сергей Олейник.

Как же удается сохранять традиции?

– Мы общались со старожилами, от которых и записали старинные колядки и щедровки. Поем в основном старые колядки. Привлекаем к изучению традиций молодежь, – рассказывает художественный руководитель, собиратель фольклора Светлана Олейник.

По ее словам, в селе издавна колядовали для хозяев, которым желали благополучия и здоровья, также колядовали для детей и незамужних девушек. Пели «Небо і земля», «Во Віфлеємі», «Нова радість стала», «Пане господарю, ой, вставай, не спи», «Над вертепом зірка ясна», «Радуйся, син Божий народився», «Що то за предиво» и многие другие.

Сегодня загнитковские колядники ходят колядовать со старинной колядкой, которую пела жительница села Домна Михалкова (1892 г.р.): «Ой, саду, саду, сад винограду виная, винная яблунь винні яблучка вродила. Ой, там ходила ґречная панна хазяйка виная, виная яблунь мені яблучка вродила…».

Перед праздниками проводят репетиции сельские коллективы: вокальный ансамбль «Майстриха» и народный фольклорно-аутентичный коллектив «Витоки».

– У нас нет специального музыкального образования. Но мы очень любим петь, – говорит участница коллектива «Майстриха» Любовь Михалкова. – Война не помешала колядкам. Мы поддерживаем традиции и передаем их детям.

А Лидия Жигайло рассказывает, что колядовать надо минимум втроем. Потому что первый – это звездарь, который должен хорошо знать колядки и нести звезду. Вторым идет звонарь, который несет большой колокольчик и звонит, сообщая селу, что идут ряженые. А третий – мехоноша, который должен носить мешок с угощениями, что хозяева складывали колядникам.

Специально для колядников выпекают куриги – маленькие калачи. Каждый колядник считает за честь получить такой калач.

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В первый день Рождества завершается рождественский пост, поэтому украинцы садятся за праздничный стол и колядуют.

Традиционно в Загниткове колядуют от старого до малого. Здесь стараются не пропустить ни одного дома. Ведь верят, что там, где ступит Коляда в дом, целый год будет добро и любовь.

Что празднуем после Рождества?

После празднования Рождества Христова зимние святки продолжаются.

Собор Пресвятой Богородицы

Во второй день Рождества празднуют Марии, Святой семьи, по-духовному – Собор Пресвятой Богородицы. Никаких обрядов в этот день нет. Поются колядки, показывают вертеп и поздравляют именинников.

Стефана

В третий день Рождества отмечают Стефана – первого христианского мученика. В народе Стефан почитался как покровитель домашнего скота, особенно лошадей. В этот день хозяева нанимали пастухов на следующий сезон. Для этого устраивался общий обед. А лошадей на Стефана поили и кормили из серебряной посуды, чтобы уберечь их от болезней. Девушки с помощью специального обряда смывали печаль с сердца. В специальную «губительную» чашу они сливали воду, чтобы спрятать тоску с сердца.

Щедрый вечер

Это второй праздник рождественского цикла, который наступает через неделю после Коляды. День святой преподобной Мелании. Его еще называют Маланка.

Как рассказывает жительница села Загнитков Мария Медруляк, по традиции празднование Маланки в селе сопровождается посещением домов с щедровками и пожеланиями счастья, здоровья и благополучия в новом году, приготовлением щедрой кутьи.

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Перед ужином кутью ставят на покуте под образами. А после ужина ее с ложками оставляют на столе на ночь для умерших предков.

В селе всю ночь «водят козу». Маланка с ряжеными танцует. Группа просится к хозяевам щедровать и маланковать. В щедровках желают хозяевам щедрого года «на рожь, пшеницу и всякую пашницу. Чтобы добра было достаточно и в амбаре, и в сарае». Обычно щедруют парни, но в последнее время присоединяются и девушки. Маланку приглашают в доме сесть, говоря: «Сядь же у нас и посиди, чтобы у нас все добро садилось: куры, гуси, утки, рои и старосты».

Сею, вею, посеваю, с Новым годом вас поздравляю!

Это уже на Василия. Посевания очень популярны в Украине. И сегодня считается, что посевать первыми должны мальчики или мужчины. Кто-то даже заказывает себе таких посевальников. И звучит в каждом доме:

Сію, сію, засіваю,

Вашу хату не минаю,

З Новим роком йду до хати,

Щось вам маю віншувати:

Щоби діти всі здорові,

Їсти кашу всі готові,

Щоб вам була з них потіха,

А нам грошей хоч півміха!

Второй Святой вечер – Крещенский вечер

Это день строгого поста. Последний день колядования, последние праздничные гадания. На Крещение собирают снег, который, как считается, обладает целебными свойствами и сохраняет воду в колодцах свежей в течение года.

Весь день люди не едят. Садятся ужинать, когда на небе засияет вечерняя звезда. На ужин подают постные блюда. После ужина все кладут ложки в одну миску, а сверху – буханку хлеба, чтобы хлеб родился.

Крещение. Иордан

Праздник Крещения вобрал в себя много языческих и христианских обрядов. Главное место среди них занимали обряды, связанные с водой. Крещение – это третий праздник рождественского цикла.

На Крещение идут в храмы освящать воду. Этой водой окропляют всех членов семьи, дом, колодцы. На ужин подают постные блюда: вареники с капустой или с картошкой, блины на масле, кутью, узвар.

Кутья готовится трижды: на Сочельник – богатая кутья, на Щедрый вечер – Щедрая кутья, на Крещенский вечер – Голодная кутья.

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