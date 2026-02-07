Ключевые моменты:

Масштабный ракетно-дроновый удар по подстанциям в нескольких регионах.

Последствия энергетики: АЭС снизили производство.

«Укрэнерго» ввела жесткие ограничения по всей стране; в Одесской области – аварийные отключения.

До 60% бытовых клиентов и бизнеса без света одновременно.

Украина вводит строгие ограничения потребления

По данным Минэнерго, российские оккупанты совершили мощное ракетно-дроновое нападение на подстанции и линии электропередач напряжением 750 кВ и 330 кВ в нескольких регионах Украины. Соответственно атомные электростанции были вынуждены снизить производство электроэнергии.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер отметил, что для стабилизации энергосети НЭК «Укрэнерго» ввела строгие ограничения по всей стране. В частности, в Одесской области были введены аварийные отключения электроэнергии. В результате одновременно без света остаются до 60% бытовых потребителей и предприятий. Продолжительность блекаутов соответственно увеличивается.

По словам Кипера, каждая минута электроснабжения – это результат упорной работы ремонтных бригад, а восстановление продолжается круглосуточно.

Добавим, что Владимир Зеленский поручил правительству и МВД предоставить всю необходимую помощь Одесщине, Николаевщине из-за сложных погодных условий.

Напомним, российские силы нанесли самый масштабный ракетно-дроновый удар по Украине в 2026 году в ночь на 7 февраля. В нескольких регионах из-за ночного обстрела ввели экстренные отключения электроэнергии. Основные цели – Ровно, Бурштын, Стрый, Добротвор, Ладыжин, район Макарова и прифронтовые зоны. Взрывы раздавались в других населенных пунктах. Оккупанты выпустили не менее 25 крылатых ракет морского базирования из Черного моря и воздушного — из Каспия.