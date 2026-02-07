Ключевые моменты:

РФ системно атакует энергетику: ТЭС ДТЭК под ударом более 220 раз с начала войны.

Состоялось 10 массированных атак с октября 2025 года.

Экстренные отключения электроэнергии в Одесской, Киевской, Днепропетровской областях (графики бездействуют).

Повреждены Бурштынская и Добротворская ТЭС.

Что со светом в Одесской области

В ночь на 7 февраля Россия снова атаковала ТЭС ДТЭК в разных регионах Украины. В результате атаки существенно пострадало оборудование теплоэлектростанций. К слову, это уже десятая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября 2025 года.

В целом же с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы врагом более 220 раз.

По информации ДТЭК, Киевщина, Одесщина, Днепропетровщина, из-за массированной атаки врага, применены экстренные отключения. Соответственно, во время экстренных отключений графики не действуют.

По информации министра энергетики Дениса Шмыгаля, повреждены Бурштынская и Добротворская ТЭС, подстанции и линии электропередач 750 кВ и 330 кВ — основа энергосистемы.

Напомним, российская армия 7 февраля целилась по объектам энергетики: основные цели — Ровно, Бурштын, Стрый, Добротвор, Ладыжин, район Макарова и прифронтовые зоны. Оккупанты выпустили по меньшей мере 25 крылатых ракет морского базирования из Черного моря и воздушного — из Каспия, а также ударили по Виннице гиперзвуковой ракетой «Циркон». В Ровно есть попадание в многоквартирный жилой дом.