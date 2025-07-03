Ключевые моменты:
- Россия пыталась атаковать Одесскую область экспериментальными морскими дронами, но они взорвались, не достигнув цели.
- Украинские морские дроны MAGURA установили пять рекордов.
- Достижения зафиксированы в Книге рекордов Украины.
Россия уже не впервые пытается применять морские дроны против украинских портов. Однако атаки преимущественно завершаются провалом.
В начале прошлого месяца российские военные предприняли попытку атаковать Одесскую область экспериментальными морскими дронами. Однако она оказалась неудачной — беспилотники взорвались еще в территориальных водах РФ.
Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.
«Они сдетонировали в их водах, до наших территориальных вод даже не дошли. По нашей информации, они шли на город Пивденный и искали там свои цели, но их постигла неудача», — сказал Буданов.
Тем временем в Украине официально зафиксировали пять рекордов, достигнутых благодаря использованию морских дронов MAGURA. Как сообщили в Главном управлении разведки (ГУР), эти достижения зафиксированы в Книге рекордов Украины.
В частности, украинская военная разведка благодаря применению беспилотников семейства MAGURA осуществила:
- первое в мире потопление боевых кораблей морскими дронами;
- первое в мире сбитие боевого самолета морским дроном;
- первое в мире уничтожение воздушной цели морским дроном;
- наибольшее количество пораженных боевых кораблей и катеров (15 единиц Черноморского флота РФ в 2023-2024 годах);
- наибольшее количество потопленных кораблей и катеров.
В Музее военной разведки Украины прошла церемония вручения сертификатов начальнику ГУР генерал-лейтенанту Кириллу Буданову, руководителю департамента беспилотных систем и бойцам подразделения «Group 13», которые непосредственно проводят морские спецоперации.
Буданов поблагодарил за признание и отметил важность боевой эффективности MAGURA. Он также подчеркнул, что каждый потопленный корабль или сбитый самолет врага приближает Украину к победе.
Читайте также: Украинский дрон Toloka адаптировали для разминирования Чёрного моря