Ключевые моменты:

Россия пыталась атаковать Одесскую область экспериментальными морскими дронами, но они взорвались, не достигнув цели.

Украинские морские дроны MAGURA установили пять рекордов.

Достижения зафиксированы в Книге рекордов Украины.

Россия уже не впервые пытается применять морские дроны против украинских портов. Однако атаки преимущественно завершаются провалом.

В начале прошлого месяца российские военные предприняли попытку атаковать Одесскую область экспериментальными морскими дронами. Однако она оказалась неудачной — беспилотники взорвались еще в территориальных водах РФ.

Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

«Они сдетонировали в их водах, до наших территориальных вод даже не дошли. По нашей информации, они шли на город Пивденный и искали там свои цели, но их постигла неудача», — сказал Буданов.

Тем временем в Украине официально зафиксировали пять рекордов, достигнутых благодаря использованию морских дронов MAGURA. Как сообщили в Главном управлении разведки (ГУР), эти достижения зафиксированы в Книге рекордов Украины.

В частности, украинская военная разведка благодаря применению беспилотников семейства MAGURA осуществила:

первое в мире потопление боевых кораблей морскими дронами;

первое в мире сбитие боевого самолета морским дроном

первое в мире уничтожение воздушной цели морским дроном;

наибольшее количество пораженных боевых кораблей и катеров (15 единиц Черноморского флота РФ в 2023-2024 годах);

наибольшее количество потопленных кораблей и катеров.

В Музее военной разведки Украины прошла церемония вручения сертификатов начальнику ГУР генерал-лейтенанту Кириллу Буданову, руководителю департамента беспилотных систем и бойцам подразделения «Group 13», которые непосредственно проводят морские спецоперации.

Буданов поблагодарил за признание и отметил важность боевой эффективности MAGURA. Он также подчеркнул, что каждый потопленный корабль или сбитый самолет врага приближает Украину к победе.

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