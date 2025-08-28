Ключевые моменты:

В Одессе реконструируют пляж «Отрада», сделав его удобным для маломобильных людей.

На пляже планируют создать базу для адаптивного гребного спорта.

Депутаты горсовета 27 августа поддержали изменения в программу «Безбарьерная Одесса» и добавили 1 млн грн финансирования.

В Одессе будет еще один инклюзивный пляж

Такое решение поддержали депутаты горсовета 27 августа на внеочередной сессии, утвердив изменения в программу «Безбарьерная Одесса» и увеличив ее финансирование на 1 млн грн.

Расширение инклюзивных возможностей коммунального пляжа Отрада также предусматривает создание базы для занятий адаптивным гребным спортом, сообщили в мэрии.

В целом на реализацию программы в 2025 году предусмотрено 189,5 млн грн.

Как сообщалось, на сессии Одесского горсовета 27 августа были приняты изменения к программе «Безбарьерная Одесса» на 2023–2028 годы с общим бюджетом более 688 млн грн, которая предусматривает создание доступной городской инфраструктуры: маршрутов, пляжей и общественных туалетов. Больше всего вопросов вызвал пункт об установке 19 автоматизированных туалетов, первые четыре из которых должны появиться уже в 2025 году. На них за 4 года планируется потратить 109 миллионов гривен.

Почему Одесский горсовет выступает против инклюзивного пляжа «Калетон» и действительно ли одесское побережье открыто для всех, читайте в нашей статье: Лицам с инвалидностью все еще сложно попасть на инклюзивные пляжи Одессы