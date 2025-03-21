Для чего нужны военные корабли?

Несмотря на отсутствие мощных боев на море в течение последних десятилетий, значение военного флота для страны, имеющей выход к морю, переоценить трудно. Защита акватории, побережья, воздушного пространства, гражданских судов, разминирование и другие — задач хватает.

Насколько действенной может быть защита военным флотом обычных судов, прекрасно показывает результат работы «зернового коридора».

— С начала работы «коридора» уже более четырех тысяч судов прошли через Босфор и немного больше — через Дунай, — рассказывает Дмитрий Плетенчук, спикер ВМС, — Это более чем сто миллионов тонн грузов, преимущественно украинское зерно, которое является критически важным для поступления валютной выручки, наполнения украинского бюджета. Эти задачи мы выполняем качественно. Иногда это сложно, ведь есть российская авиация в акватории и баллистика, которой враг работает с территории временно оккупированного Крыма, и не только.

Кроме того, важную роль флотские экипажи играют в уничтожении российских воздушных целей, летящих на Одессу и пригород.

— Аннексия Крыма и г. Севастополя привела к уменьшению количества кораблей, и эту ситуацию необходимо исправлять. Несколько лет назад был принят специальный документ — «Концепция развития ВМС», в котором запланировано увеличение количества кораблей и катеров, — отмечает Дмитрий Плетенчук.

Откуда брать новые корабли?

Кроме основных путей пополнения корабельно-катерного состава: собственное производство или покупка, Украина довольно успешно использует еще один — модернизирует и осваивает помощь от иностранных партнеров.

По заказу Украины

Несколько лет назад были заключены контракты на строительство за рубежом двух современных корветов типа ADA «Гетман Иван Мазепа» и «Гетман Иван Выговский». В прошлом году уже состоялись государственные испытания корвета, во время которых современными системами вооружения провели артиллерийские стрельбы. По результатам испытаний были усилены средства противовоздушной обороны и усовершенствованы боевые возможности корвета в целом.

Этот тип корабля сделан с использованием технологии малозаметности, а установленное вооружение позволит уничтожать надводные, подводные и воздушные цели на больших расстояниях.

Что нам передали иностранные партнеры?

Сразу несколько стран в последние годы передавали корабли и катера для нужд ВМС Украины: Великобритания, США, Эстония и другие.

Сейчас идет подготовка трех противоминных кораблей класса Alkmaar, еще два противоминных корабля класса Sandown (»Чернигов» и «Черкассы») находятся в Шотландии, они уже в составе нашего флота. Также в 2024 году на патрульных катерах «Ирпень» и «Рени», переданных Эстонией, были подняты флаги ВМСУ.

— Что касается остального, мы не можем раскрывать всех подробностей, — отметил Дмитрий Плетенчук, — но страны-партнеры предоставляют нам разные образцы техники: десантные, патрульные и противоминные средства. Часть из переданного уже работает во время противоминных действий, воздушных вражеских атак вблизи Одессы, на реке Днепр и на Херсонщине.

Почему корабли не могут попасть в Украину?

Хотя указанные корветы и катера Украине уже принадлежат, физически вблизи Одессы мы их не можем видеть, по крайней мере сейчас. Дело в том, что это противоречит Конвенции Монтре 1936 года. Документ запрещает кораблям воюющих стран проходить проливы Босфор и Дарданеллы, а другого морского пути попасть в наши территориальные воды нет. К тому же в случае прибытия в Украину новые корабли сразу станут лакомой мишенью для врага.

Чем наши корабли занимаются за границей?

Хотя наши корабли и находятся за пределами Украины, но они не «бездельничают».

— Во-первых, идет сложный и долгий процесс подготовки членов экипажа, а это сотни человек, — рассказывает Дмитрий Плетенчук, — сначала надо овладеть языковой подготовкой, дальше — индивидуальной. У корабля много боевых частей, и каждая из них, отвечающая, например, за связь, навигацию, вооружение и т. п., должна подготовиться по своему направлению. После этого необходимо сделать так, чтобы все боевые части научились работать совместно (коллективная подготовка). Дополнительный, так сказать, «бонус» для наших кораблей и экипажей — сотрудничество с иностранными флотами. Это важно, ведь нам вместе и общего врага сдерживать, и заниматься разминированием.

Так, например, летом 2023 года украинские экипажи кораблей «Черкассы» и «Чернигов» приняли участие в учениях Си Бриз в Великобритании. Тренировки были проведены для наработки совместных навыков в поиске и обезвреживании взрывоопасных предметов.

Целесообразность расходов на строительство и модернизацию кораблей

«А может, лучше средства тратить на пехоту или дроны?» Такую позицию можно услышать время от времени. Конечно, строительство, модернизация и даже ремонт кораблей требуют немалых средств. Однако необходимо учитывать специфику нашего региона и стратегические цели Украины как морской державы.

Одесчина — главные ворота морского импорта и экспорта, от которого очень зависит экономика Украины. Гражданское судоходство, которое наполняет бюджет и создает рабочие места в регионе, должно быть безопасным: без мин и последствий агрессивных действий соседа на море. Достичь этого без участия кораблей ВМС невозможно.

Процесс строительства и испытаний новых кораблей, подготовка их экипажей занимают годы, поэтому заниматься этим необходимо уже сегодня. После окончания войны мы должны иметь мощный военный флот для защиты собственных интересов на море и выполнения еще одной сверхважной задачи — сделать Черное море безопасным, ведь обезвреживанием «подарков» россиян в виде взрывоопасных предметов мы будем заниматься еще не одно десятилетие.

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