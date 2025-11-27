Ключевые моменты:

РФ атаковала 142 ударными дронами, ПВО сбила или подавила 92 из них.

ВСУ поразили российский завод навигационного оборудования в Чебоксарах и ряд военных целей на оккупированных территориях.

За сутки ликвидировано 1140 российских военных и уничтожена значительная техника врага.

Силы обороны сдерживают российские штурмы в Покровске, идут уличные бои.

Основные события фронта за сутки

1373-й день полномасштабной агрессии РФ начался с новой массивной атаки дронов. По данным Генштаба ВСУ, в ночь на 27 ноября россияне выпустили 142 ударных БПЛА разных типов. Силам ПВО удалось сбить или подавить 92 дрона Shahed, «Гербер» и других моделей. При этом зафиксированы 42 попадания на 18 локациях, а также падение обломков на трех участках.

Ночью 26 ноября украинские силы обороны нанесли точечный удар по заводу «ВНИИР-Прогресс» в Чебоксарах (Чувашия), где производятся системы навигации и комплектующие для крылатых и баллистических ракет, а также для дронов-камикадзе. На объекте зафиксировано попадание и последующее возгорание, масштабы ущерба уточняются.

Украинские беспилотники также поразили командный пункт подразделения 58-й армии РФ в Васильевке на временно оккупированной территории Запорожской области, ЗРК «Тор-М1» в Мариуполе, склады боеприпасов в Очеретином и Каменке, а также место скопления российских войск на Покровском направлении.

Всего за сутки произошло 213 боевых столкновений. Противник нанес 66 авиаударов, сбросив 162 управляемые авиабомбы. Также россияне совершили 4013 обстрелов, включая 60 из РСЗО, и использовали 4388 дронов-камикадзе.

Потери армии РФ за сутки составили 1140 человек. Уничтожены танк, три ББМ, 21 артсистема, РСЗО, комплекс ПВО, два самолета (подтверждены по ранее нанесенным ударам), 214 дронов, 109 единиц автотехники, спецтехника и тяжелая огнеметная система.

О ситуации в Покровске

Военный паблик Deep State подтверждает, что российские войска продвинулись в центр Покровска и засняли видео возле железнодорожного вокзала.

«Кацапские пропагандоны уже снимают репортажи из центра и юга города», — отмечает паблик.

Как сообщает группировка войск «Восток», в Покровске продолжаются активные поисково-ударные мероприятия, направленные на обнаружение и уничтожение российских диверсионных групп. В городе идут бои, а российские военные пытаются забрасывать в центральную часть небольшие группы, чтобы снять пропагандистские ролики и создать иллюзию захвата.

Противник также использует погодные условия и пытается проникнуть в южную часть Покровска. Украинские защитники успешно удерживают позиции и блокируют продвижение этих небольших вражеских групп на север.

К обороне привлекли широкий спектр сил: десантно-штурмовые подразделения, части Сухопутных войск, морскую пехоту, штурмовые бригады, а также отдельные подразделения СБУ, ССО, НГУ, ГУР и СБС. Это позволило существенно усилить оборону города.

Россия планировала полностью занять Покровск еще в сентябре, однако наступление захлебнулось, и в конце ноября бои все еще продолжаются. Вражеская армия несёт серьёзные потери и вынуждена использовать резервы.

Одновременно оккупанты усиливают давление на соседний Мирноград, пытаясь перерезать логистические маршруты между городами и зайти в населенный пункт. Силы обороны наращивают свои возможности, уничтожают технику и личный состав врага, срывая его наступательные планы.

Украинские войска также активно работают по разрушению логистики противника. Благодаря этому количество штурмов с применением бронетехники значительно сократилось. Инженерные подразделения обустроили защитные коридоры из сеток там, где это было возможно, а маршруты движения техники ВСУ приближены максимально близко к линии боевого соприкосновения и прикрываются ПВО. По этим же маршрутам проводится эвакуация.

В районах, где наземная логистика небезопасна, используют тяжелые дроны, НРК и пешие группы. НРК также помогают доставлять всё необходимое на позиции и эвакуировать раненых.

Силы обороны Украины продолжают удерживать свои позиции, не допуская окружения. Логистика, хоть и осложнена, но функционирует в достаточном объеме для обеспечения подразделений.