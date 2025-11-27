Ключевые моменты:

Пострадали фасады и окна жилых домов, АЗС и конно-спортивного клуба.

Пожары быстро ликвидировали спасатели.

Погибших и раненых нет.

Атака дронов по Одесской области

Ночью 27 ноября Одесская область снова подверглась атаке ударных беспилотников. По информации руководителя Одесской ОВА Олега Кипера, несмотря на интенсивную работу сил противовоздушной обороны, полностью избежать последствий не удалось.

В результате атаки повреждены фасады и остекление двух жилых домов, здание конно-спортивного клуба и строение автозаправочной станции. В нескольких местах возникли локальные возгорания, которые спасатели оперативно потушили.

Информации о погибших или пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в ночь на 27 ноября российские дроны атаковали Одесский район сразу в нескольких направлениях. Часть беспилотников была нацелена на Черноморск, другие направлялись в сторону Великодолинского и Лиманки.

