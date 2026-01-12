Ключевые моменты:

Ночная атака 12 января повредила инфраструктуру и жилые дома в Одессе.

В Пересыпском районе временно отсутствует электроэнергия.

Создан оперативный штаб для компенсаций и пункт обогрева с участием международных организаций.

Часть Одессы без света

Россия продолжает обстреливать Одессу. Ночная атака, 12 января, повредила объект критической инфраструктуры и жилых домов в городе.

По информации пресс-службы Одесской МВА, в Пересыпском районе временно отключена электроэнергия, однако ремонтные бригады уже работают над ее восстановлением. Системы теплоснабжения, водоснабжения и канализации работают без сбоев. Коммунальщики заклеивают выбитые окна после ночных обстрелов.

Добавим, что на месте событий создан оперативный штаб, где одесситы могут оформить компенсации по программе «єВідновлення» и городского бюджета. Здесь предоставляют консультации и помощь пострадавшим владельцам поврежденного жилья. Кроме этого, развернут пункт обогрева с участием международных организаций.

Напомним, что утром 10 января враг нанес удар по промышленной инфраструктуре в Одесском районе. В результате на территории портового предприятия поврежден пустой резервуар, произошло возгорание утеплителя.