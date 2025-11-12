Ключевые моменты:

Россия атаковала Украину 121 ударным дроном, из них около 70 — «шахеды».

Силы обороны сбили и подавили 90 беспилотников разных типов.

На фронте за сутки произошло 217 боевых столкновений, враг потерял около 1000 человек.

Украина отбила масштабную атаку дронов Shahed

В ночь на 12 ноября противник вновь атаковал Украину с воздуха — запущено 121 ударный беспилотник, примерно 70 из них — дроны-камикадзе Shahed. Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

Атака велась по всей территории страны: север, восток, юг и центр находились под угрозой. В отражении участвовали авиация, подразделения ПВО, РЭБ и мобильные огневые группы.

Благодаря их работе сбито или подавлено 90 вражеских дронов типов Shahed, «Гербер» и других. Зафиксированы также 31 попадание и одно место падения обломков.

Ситуация на фронте: враг несет большие потери

Российские войска продолжают наступательные действия в Донецкой области, в частности в направлении Покровска и Мирнограда. По оценкам аналитиков Института изучения войны (ISW), вероятность временной оккупации этих городов существует, однако ее реализация потребует значительно больше времени и ресурсов, чем предполагалось.

Темпы продвижения врага остаются низкими, что эксперты связывают с общей изнурительностью российских наступательных операций по всей линии фронта. Командование РФ не перебрасывает достаточно сил на это направление, что затрудняет достижение оперативных целей.

Украинские силы обороны наносят существенные потери противнику. Только с начала ноября в районе Покровска было ликвидировано 162 российских военных, еще 39 — получили ранения. К зачистке территорий активно привлекаются подразделения ССО, СБУ, Нацгвардии, Нацполиции, штурмовые и десантно-штурмовые группы, а также боевые подразделения специального назначения.

По данным Генштаба, за последние сутки произошло 217 боевых столкновений.

На Покровском направлении украинские защитники отбили 76 атак врага, а на Александровском — 23. Противник наносил ракетные и авиационные удары, применял управляемые авиабомбы и тысячи дронов-камикадзе.

В ответ украинская авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли удары по складам, командным пунктам и скоплениям живой силы оккупантов.

За сутки уничтожено:

около 1000 российских военных,

3 бронемашины,

13 артсистем,

1 реактивная система залпового огня,

162 беспилотника оперативно-тактического уровня,

почти 90 единиц техники.